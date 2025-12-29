假貨櫃真垂發系統! 解放軍武裝商用船 安裝飛彈發射器 國際安全風險升溫

近期中國解放軍執行了商船武裝的驗證計畫，試圖在商用貨輪上安裝裝有武器的貨櫃，快速提升海軍的戰鬥能力。然而，絕大多數網友都對相關行動抱持的擔憂的情緒，認為該行為可能對中國商船造成巨大的安全風險。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國積極推動軍事領域的發展，並持續加強軍備，準備應對隨時可能發生的戰爭。近期有消息稱，中國開始進行將商船武裝成軍用船隻的測試計畫，試圖透過安裝各種模組化武器的方式，將民用船隻升級成武裝艦艇，實現短時間內快速擴充海上作戰力量的目標。然而，許多網友卻對相關行為抱持著擔憂的情緒，質疑北京當局武裝商船的做法可能導致中國民用船隻面臨安全風險。

X 推主「李老師不是李老師」指出，一張在中國網路上流傳的照片顯示，當地時間 25 日，中國解放軍針對一艘中型民用貨船發起改裝試驗，在該艘船艦的甲板上加裝了 60 個貨櫃式的垂直發射單元、相控陣雷達、 1130 型近防砲以及 726 型誘餌發射器等多種設備，直接將一艘民用貨船升級成武裝艦艇。

廣告 廣告

「李老師不是李老師」稱，此次的改裝活動可能與解放軍的概念驗證有關，目前仍不清楚由商船改建的武裝艦艇是否具備足夠的實戰或整合能力。「李老師不是李老師」也強調，考慮到中國擁有龐大的商船船隊與造船產能，如果解放軍成功大規模應用這類型的模組化改造武器，將可快速擴充該國的海上作戰力量。

MK41垂發系統。 圖 : 翻攝自X

針對中國可能大規模改裝商船提升海軍作戰能力的行為，許多網友們都表達了擔憂的情緒。有網友認為，武裝後的商船如果沒有清楚的塗上任何代表海軍軍艦的標誌，將可能在國際水域航行時被視為「海盜船」，並成為周邊國家的警戒或打擊目標。另外也有網友調侃稱，將商船武裝成海軍艦艇的行為，與哈瑪斯在醫院、幼稚園下方修建地道有著異曲同工之妙，「這就叫做物以類聚吧」。

也有網友分析表示，相關行為可能象徵著中南海準備提前實施「攻台計畫」，「在正規軍艦不夠或不合預期的情況下，以『量大管飽』的方式進行民船改造，一口氣提升海軍的作戰能力」，但該名網友也指出，這種作法幾乎沒有考慮到民用船隻的生存性，「簡直就是直接拿人民當作肉盾」。

還有眼尖的網友發現，被安裝在貨船上的武器貨櫃寫著「人類海洋命運共同體」等標語，「習主席這是給全世界人民開了一個巨大的玩笑啊」。許多網友也擔心，解放軍武裝商船的行為可能導致中國商船未來面臨國際海域全面禁航的制裁，「直接毀滅做為中國經濟最大支柱的出口產業」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防止「台灣有事」! 美軍陸戰隊不撤離沖繩 還將恢復持槍街頭巡邏

川普、普丁75分鐘通話內容曝光! 否定歐洲和平計畫 還要共同成立「這2小組」……