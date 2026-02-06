假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人

cnews204260206a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市刑事警察大隊偵二隊4分隊員，日前接獲線報指稱，有特定通訊軟體內，有人以貨運公司作為暱稱，向不特定人販賣毒品咖啡包及K他命。高雄市刑大表示，員警蒐證完畢，兵分多路循線搜索、拘提行動，一舉破獲以劉嫌為首的網路販毒集團，並於販毒使用車輛內，起獲第三級毒品K他命44包、第三級毒品卡西酮咖啡包57包、第三級毒品哈密瓜錠6包、手機11支、贓款3萬3456元等物。

警方調查，31歲劉嫌等7名成員，涉嫌組成網路販毒集團。經營模式是以貨運公司作為通訊軟體暱稱，在不特定群組散布販售毒品咖啡包、K他命等訊息，標榜「24小時外送到府服務」，吸引買家下單購毒，由外送人員（俗稱小蜜蜂）駕駛車輛，前往買家指定地點完成毒品交易，販毒區域則遍及高雄市各區。

廣告 廣告

高雄刑大表示，歷經數月跟監蒐證，掌握集團成員藏匿毒品處所，展開強力掃蕩行動，順利將7人查緝到案。全案訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

cnews204260206a05

高雄刑大表示，近年來隨著通訊軟體迅速發展，販毒集團頻繁利用網路，進行毒品交易。其中毒品咖啡包因外包裝炫麗，並刻意宣稱具有提神、紓壓等不實功效，極易誘使青少年，因一時好奇而誤觸毒害。

高雄市警局表示，持續強化向上溯源、向下阻斷的查緝策略，積極打擊新興毒品犯罪；去年查獲毒品重量較前（113）年增加419.53公斤（成長達18.83%），其中查獲混合式分裝場及「小蜜蜂」販毒集團等重大案件計19件、查扣毒品咖啡包1萬5204包，顯示在壓制毒品供給、降低毒品危害方面，已展現具體成效。

高雄市刑事警察大隊大隊長鄢志豪表示，對於毒品犯罪，將持續採取零容忍態度，落實「全面清查、強力掃蕩、溯源刨根」的執法作為，徹底斷絕毒品來源與供應鏈，展現維護社會治安之堅定決心。也呼籲青年朋友，切勿因一時好奇、同儕慫恿或錯誤訊息，而持有或施用毒品，尤其新興毒品外觀包裝迷惑性高，實則危害深遠，唯有遠離毒害，才能守護自身健康與家庭幸福，共同營造安全無毒的生活環境。

cnews204260206a04

照片來源：高雄市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

騙走全台5.7億元 刑事局搗破出金詐騙水房逮獲42人

無照駕駛新制上路 雲林警3天大執法取締並移置保管46輛車

【文章轉載請註明出處】