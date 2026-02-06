假貨運真販毒！小蜜蜂「24小時外送到府」 高雄市刑大逮7嫌

高雄市刑大破獲假貨運公司真販毒的網路販毒集團，當場查扣毒咖啡包和三級毒品。（圖：高雄市刑大提供）

高雄市刑警大隊根據線報，社群媒體有個貨運公司群組，實際上卻是販賣毒品，甚至標榜「24小時外送到府」，警方蒐證完成後持搜索票、兵分多路，破獲這個假貨運公司真販毒的集團，一舉逮捕7名網路販毒集團成員。（溫蘭魁報導）

高雄市刑大偵二隊隊長黃錦富指出，警方經過2個多月的蒐證與跟監，日前持搜索票、兵分多路，一舉逮捕31歲的劉姓主嫌還有6名幫忙外送毒品、俗稱「小蜜蜂」的集團成員：「經營模式是以知名的貨運公司作為通訊軟體暱稱，在網路上販賣毒品咖啡包、愷他命等訊息，標榜『24小時外送到府服務』，由外送人員駕駛車輛前往買家指定地點完成毒品交易。」

廣告 廣告

警方並且在嫌犯使用的車輛內起獲三級毒品愷他命44包、毒咖啡57包以及哈蜜瓜錠6包，還有贓款3萬多元，警方調查，這個販毒集團外送毒品的區域遍及整個高雄市，偵訊後全部依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑大發現，販毒集團利用網路進行毒品交易，其中，毒品咖啡包因為外包裝炫麗，容易誘使青少年因為一時好奇而被吸引購買，高雄市警局統計，去年（114年）高雄市查獲的毒品重量較前一年、也就是（113年）增加了419.53公斤，成長了18.83%，其中查獲混合式分裝場和「小蜜蜂」販毒集團19件，查扣的毒品咖啡包多達1萬5200多包。

◆《中廣新聞》提醒您

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害