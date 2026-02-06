假貨運真販毒！高雄警逮「小蜜蜂」販毒集團7人

高雄市警局刑大偵二隊破獲一起利用通訊軟體販毒的組織犯罪案件，該集團以「貨運公司」為名義，透過網路平台向不特定民眾販售毒品，並標榜提供24小時外送到府服務，警方經數月跟監蒐證後，成功逮捕包括主嫌劉某在內的7名成員。

31歲的劉姓主嫌率領6名共犯組成販毒網絡，成員分工明確，在各大通訊群組散布販售毒品咖啡包、愷他命等訊息。（圖／警方提供）

警方調查發現，31歲的劉姓主嫌率領6名共犯組成販毒網絡，成員分工明確，在各大通訊群組散布販售毒品咖啡包、愷他命等訊息。該集團運作模式相當組織化，由外送人員俗稱「小蜜蜂」負責駕駛車輛，前往買家指定地點完成毒品交易，販毒範圍遍及高雄市各行政區。

警方在販毒車輛內查獲第三級毒品愷他命44包、第三級毒品卡西酮咖啡包57包、第三級毒品哈密瓜錠6包。（圖／警方提供）

執行搜索行動時，警方在販毒車輛內查獲第三級毒品愷他命44包、第三級毒品卡西酮咖啡包57包、第三級毒品哈密瓜錠6包，另外還起獲作案用手機11支及贓款3萬3456元等相關證物。

贓款33,456元。（圖／警方提供）

高雄市刑大大隊長鄢志豪表示，近年來販毒集團頻繁利用網路進行毒品交易，其中毒品咖啡包因外包裝設計炫麗，並刻意宣稱具有提神、紓壓等不實功效，極易誘使青少年因一時好奇而誤觸毒害。

統計資料顯示，高雄市警局去年查獲毒品重量較前年增加419.53公斤，成長幅度達18.83%，其中查獲混合式分裝場及「小蜜蜂」販毒集團等重大案件計19件，查扣毒品咖啡包1萬5204包，顯示警方在壓制毒品供給、降低毒品危害方面已展現具體成效。

鄢志豪強調，對於毒品犯罪將持續採取零容忍態度，落實「全面清查、強力掃蕩、溯源刨根」之執法作為，徹底斷絕毒品來源與供應鏈。他呼籲青年朋友切勿因一時好奇、同儕慫恿或錯誤訊息而持有或施用毒品，尤其新興毒品外觀包裝迷惑性高，實則危害深遠，唯有遠離毒害，才能守護自身健康與家庭幸福。

全案經警方詢問後，依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

