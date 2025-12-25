假貨電波藏陷阱！ 《嘿 醫美好辣2》第九集醫師揭密「辨真偽」防詐指南





《嘿 醫美好辣》第二季第九集播出後掀起熱烈討論。本集以「美國電波真假辨識」為題，從醫師與患者的雙重角度，揭開醫美市場中不法仿冒品的潛藏風險。

主持人辜粲詠主播以一句「打電波也可能被詐騙？」開場，引來全場笑聲。皮膚科王修含醫師隨即補充：「這不是玩笑，假探頭、假網站、假團購都在市場上真實存在。」

節目邀請三位專業醫師共同解析。林依吟醫師指出，許多求美者誤信「平行輸入」或「原廠合作租賃」字眼，卻不知這些說法並不代表合法通路。「醫療級儀器必須通過原廠台灣代理進口，否則違反《醫療器材管理法》。」她強調。

林暐熙醫師進一步揭露仿冒技術進化的現象：「有些不肖業者會製作假的 QR Code，甚至建立假官網讓人誤信為原廠網站。」他提醒觀眾：「辨識時要使用原廠官方LINE 掃碼，並點選『線上辨真偽』按鈕。」

林依吟醫師則以生動比喻說明差異：「打山寨機就像背假包，但這次丟的不是面子，而是臉皮。」他指出，假探頭的導熱膜不穩，可能導致「忽冷忽熱」或燙傷情況，嚴重者甚至留疤。「原廠探頭的膜為一次性材料，使用後會自動失效，防止重複使用。」

節目也討論醫師如何自保。楊仕安醫師坦言：「連醫師有時也會誤判，因為仿冒太逼真。」他建議醫師與患者雙方都應共同掃描防偽 QR Code，並現場確認包裝拆封。

談到價格亂象，主持人提及：「網路團購價、打五折、快閃體驗」等誘因層出不窮。林依吟醫師回應：「這些價格不可能涵蓋維修、保固與訓練成本，低價往往意味風險。」

節目最後，王修含醫師總結：「美國電波是有科學根據的物理能量治療，安全是效果的前提。」他提醒觀眾：「請選擇原廠認證診所、合法醫師與官方探頭，千萬別拿臉去試價格。」

《嘿 醫美好辣2》第九集用專業與幽默兼具的方式，為全民上了一堂「醫美安全識假課」。

