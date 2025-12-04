假貴婦躋身上流社會出任家長會副會長 詐騙吸金20億逃亡...醫界企業界逾百人受害

高雄明星學校家長會副會長捲20億逃亡，每月高額獲利誘騙 校園人脈成吸金溫床。示意圖／翻攝pixabay

高雄上流社交圈近日爆發一場史無前例的「吸金風暴」，牽動教育、醫療、企業三大菁英階層！高雄教育界赫赫有名的某明星學校家長會副會長邱姓女子，涉嫌以高達每月獲利的高額報酬為誘餌，向家長會成員、學校師長、醫界及企業界等大舉招攬投資。據初估，吸金規模已超過驚人的新台幣20億元，受害者眾多，風暴持續擴大，震驚整個南台灣社交圈。

這名外表闊綽女子叫邱秀雯，社交手腕了得，在高雄教育界可說無人不識，她身為陽明國小家長會副會長，平日交友廣闊、出手極為闊綽，經常主動出席學校各類活動，贊助飲料餐點，藉由高超的社交手腕，迅速累積了龐大且信任她的人脈網路。

邱女的吸金觸角不僅限於校園，更透過一名高爾夫球教練，將「魔爪」伸向高爾夫球友圈，包括眾多企業家、名醫等社會高階人士，紛紛因信任邱女的背景及一開始確實收到高額利潤，導致投資金額越滾越大，不少人甚至「加碼」投入，最終血本無歸。

據了解，邱女的吸金模式相當多元且複雜。她初期以開口借錢或投資名義進行招攬，投資項目五花八門，從通訊行到泡沫紅茶店應有盡有。這些公司登記的資本額從數百萬元到5000萬元不等，部分公司的負責人甚至登記在她林姓前夫的名下。邱女向投資人允諾，每月可領取不等的高額利息。

邱女招攬投資已行之有年，但這場龐氏騙局終於在今年出現致命破綻。從今年初開始，投資人的分紅便不再入帳，資金疑似出現嚴重問題。壓垮駱駝的最後一根稻草發生在今年年中。一名投資了高達9000萬元的貴婦驚覺事態不對，竟持本票直接衝到學校討債，這才讓邱女失聯、捲款潛逃的消息徹底曝光。更令人震驚的是，邱女的兩名小孩也已辦理轉學，一家人行蹤成迷。

從7月起，越來越多的受害者浮上檯面，陸續向檢警調提告、報案。據悉，受害者涵蓋眾多現任與退休校長，以及眾多名醫。目前，部分投資者已持邱女的本票，陸續聲請強制執行，已逾3億元的金額正在追討中。

這場橫跨高雄上流社會的吸金風暴，終於在今年10月間引發司法追緝。高雄地檢署檢察官接獲相關情資後，指揮法務部調查局高雄市調查處展開偵辦，並於10月間正式執行大規模搜索，同時傳喚相關人員到案。

在搜索行動中，檢調人員首先拘提了邱女的林姓前夫。檢方訊後依涉犯《銀行法》等重大經濟罪嫌聲請羈押，但法院最終裁定林姓前夫以3萬元交保，並限制住居。另一名關鍵共犯的高爾夫球教練，同樣早已與邱女一起出境潛逃。不過，該教練於上月中旬回台時，立即被拘提到案。檢方訊後，該名教練也獲得交保候傳。

儘管檢調積極蒐集證據以釐清事實真相，但這場風暴的關鍵女主角邱秀雯早在檢方接獲相關情資之前就已從容出境，迄今仍未歸國。司法單位強調，目前正循相關途徑，全力對這名捲走20億元的家長會副會長展開海外追緝。



