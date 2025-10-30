假買家真大盜！苗栗倉庫檜木桌遭洗劫 警跨縣追捕3嫌贓物全起出
苗栗市一處專門存放古董家具與洋酒的倉庫，近日驚傳遭竊3名男子假扮買家、以「先下訂後偷貨」的詐術，深夜潛入行竊，搬走價值高達80多萬元的檜木圓桌與洋酒。警方循線追查多日，跨縣市奔波最終成功破案，將這起離奇的「假交易真偷竊」事件畫下句點。
據了解，受害的劉姓業者平時經營古董家具與老酒買賣，將貨物存放在苗栗市一處倉庫內。日前，謝姓主嫌（43歲）偽裝成買家，主動聯繫劉男洽談購買15張檜木圓桌，甚至現場掏出1萬元「訂金」博取信任。沒想到，這筆看似誠意十足的交易，竟是精心設計的竊案前奏。
當天深夜，謝嫌的同夥李姓與吳姓男子依指示行動，先在倉庫周邊踩點，隨後於晚上11點多剪破圍籬與鐵皮牆，潛入倉庫內大肆搬運，15張檜木圓桌與多瓶洋酒被洗劫一空。隔日傍晚，劉姓業者的妻子巡倉時發現異狀，急報警處理。經盤點損失，初估總價值超過80萬元。
警方獲報後立即成立專案小組，透過監視器影像鎖定一輛白色小貨車，卻意外發現車牌竟是彰化地區的失竊車牌。追查後確認車輛為租賃車，租車人正是李姓竊嫌。專案小組鍥而不捨，追蹤數日後於10月28日分別在新北市、台中市與雲林縣同步收網，成功逮捕謝、李、吳3名男子，並起出作案工具、贓物15張檜木圓桌及部分洋酒。
全案訊後，警方依《刑法》加重竊盜罪嫌將3人移送苗栗地檢署，檢方聲押獲准。警方呼籲，業者若有貴重物品存放於倉庫，務必加裝監視、防盜系統，以防宵小趁虛而入。
看更多 CTWANT 文章
粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻
粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼
小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉
其他人也在看
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 23 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 39 分鐘前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 19 小時前
愛傘不見! 揹名牌包用餐"順手牽羊偷傘" 失主怒報警
社會中心／黃國誠、洪國凱台北報導北台灣這幾天雨勢不斷，就有出門不帶傘的女子，順手牽羊拿了別人的傘，現在挨告了！北市基隆路一家餐廳，消費者用完餐發現自己具有紀念價值的日本動漫雨傘不見了，調閱監視器發現，居然是一名揹著名牌包的女子，離開時看到下雨，轉身拿傘走人，怒批真的很沒水準又可惡，直接報警。穿著連帽外套揹著名牌包的女子，似乎看著外頭下雨，還將外套上的帽子蓋住頭，發現雨勢比想像中的大，轉頭看到傘架上放著雨傘，二話不說，拿了就走，雨傘主人用完餐，才發現心愛的雨傘不翼而飛，心痛不已，立刻報警提告。聲源：雨傘失主（變音處理）：「就是跟朋友去吃飯，大概十二十分鐘，出來的時候就發現雨傘不見了，就是因為我本身很喜歡吉伊卡哇，所以家人知道才買給我的，你已經習慣它的存在，就覺得偷雨傘真的是很可惡。」愛傘不見! 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／翻攝當事人Treads）受東北季風影響，台北市連續幾天陰雨綿綿，民眾來到基隆路一家麵店用餐，離開時候，發現雨傘被偷，氣到直接報警，調閱監視器才驚覺，嫌犯就是餐廳裡，用完餐後沒帶傘的女客人，本身是日本動漫吉伊卡哇的愛好者，面對吉伊卡哇雨傘被偷，簡直無法接受。民視記者黃國誠：「下雨天店家通常會擺出傘架，提供民眾放傘，有時候有些客人會忘了帶走，或是拿錯雨傘，但也有部分忘了帶傘的客人，隨便挑了一把拿了就走，偏偏有時候這個雨傘，對當事人來說，會格外具有紀念意義。」你偷傘我淋雨！ 女子用餐"順手牽羊偷傘" 失主報警提告。（圖／民視新聞）偷傘行徑犯眾怒，就有網友質疑她有錢吃飯沒錢買傘，揹名牌包卻連傘都買不起，為了一把傘被公開長相，怒轟她自己不帶傘，還害別人淋雨，怕淋雨乾脆順手牽羊，這下女客人成了竊盜犯嫌，因此留下前科，實在不值得。原文出處：心愛吉伊卡哇雨傘不見！ 背名牌包女用完餐順手牽羊、失主心疼怒報警 更多民視新聞報導穿露肩婚紗遭公婆罵「丟臉又暴露」！ 19歲新娘走上絕路日本「熊災」肆虐！秋田縣知事急向「自衛隊」求援異想天開「漁毒共生」 調查局台南市處查獲大型安毒工廠民視影音 ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 21 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前
台南藍眼淚大爆發吸客！夜行鬼市DJ派對萬聖節遊台南懶人包必看
台南,藍眼淚,夜行鬼市,DJ,派對,萬聖節 藍眼淚閃耀台南海岸！近日將軍區青鯤鯓出現夢幻自然奇景，吸引遊客徹夜追光。迎接萬聖節，台南整座城市也化身為大型派對現場，國華海安商圈封街舉辦「夜行鬼市 × DJ狂歡派對」，南紡購物中心同步推出「萌鬼出任務」親子活動。從府城老街到山海自然景點，台南各地都洋溢節慶氛圍，精彩活動不可錯過！景點+ ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 22 小時前
上班灌5罐啤酒！ 囂張酒駕男拒檢「撞倒警機車」
新北市 / 綜合報導 新北市林口區昨(29)日晚上6點，有酒駕男子拒絕臨檢衝撞警方，這名陳姓修車廠老闆，在上班時喝了5瓶罐裝啤酒後，仍然照常開車返家，在路上遇上員警，發現他滿臉通紅要他受檢，沒想到他卻拒檢逃逸，過程中更衝撞警方，警方一度拔槍喝斥，最終是警方與熱心民眾聯手壓制逮人，後續更測得酒測值高達0.45毫克，遭到送辦。員警說：「白色自小客，停車。」大馬路上員警騎著機車，不斷朝前方的白色休旅車喝斥，員警說：「停車，停車。」儘管員警已經擋在前面，駕駛仍然不願意下車配合辦案，甚至一度嘗試要鑽縫隙還想逃離現場，後方車輛行車紀錄器拍下，小客車拒檢轉頭想走，直接撞倒員警機車，直到員警拔槍大喊，駕駛才終於乖乖停車打開車門。從駕駛座被拖了出來，一旁的店家老闆聽聞聲響，直接衝上前協助警方將駕駛制伏在地，員警說：「酒駕，應該是酒駕。」打開車門就聞到濃濃酒味，駕駛話都說不清楚。男人島餐館老闆李秉樺說：「我們剛好要開店，我們剛好在門口，然後就聽到警車的聲音我們就回頭看，然後就發現警車，騎摩托車把它擋在前面攔下來，我們剛好那剎那就看到他，對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑，然後員警就直接拔槍了。」原來這名駕駛昨日晚間6點行經新北市林口區麗園一街與麗園路口時，遭到警方臨檢攔查，不過41歲陳姓駕駛無視員警直直往前開，右轉文化一路一段逃逸，但逃沒幾個路口在文化一路一段與四維路口，就被員警追上遭到逮捕，酒測值還高達0.45毫克。文化派出所副所長張秉鈞說：「經查駕駛為酒駕上路，酒測值達0.45毫克，本分局偵詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。」據了解陳姓駕駛是修車廠老闆，當時下班開車回家，但他上班時就喝了5瓶罐裝啤酒，而且這已經是他第二次酒後上路，如今不只酒駕違規，甚至拒檢衝撞警察恐怕罪加一等。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
偽造眷地租約獲利千萬 六軍團神鬼上尉一審重判15年
桃園市 / 綜合報導 陸軍六軍團前上尉軍官李振育，涉嫌在107、108年間，利用職務之便多次詐騙廠商上千萬元，東窗事發後潛逃菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案，經桃園地檢署偵結，依貪污治罪條例、偽造公文書等罪嫌，提起公訴，昨(29)日桃園地院審結，判處李姓前上尉執行15年徒刑。調查局人員押著穿著紅色上衣的男子，仔細核對資料確認身分，緊接著將他上銬帶回，機場內人員大動作，因為這名男子是一名通緝犯，同時是陸軍，第六軍團的前上尉軍官李振育，涉嫌在107年-108年間多次詐騙廠商上千萬元，事發後逃到菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案。記者(114.3.25)說：「你有什麼話要說嗎，有沒有貪污。」檢方調查李姓前上尉利用自己管理眷村土地偽造租任契約還有虛擬工程標案，接著盜刻軍印，將偽造文件夾帶在大量公文中，利用文卷室人員沒有多加檢視，在偽造的文件上蓋上關防，接著向業者索取租金。還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，要求廠商先繳納履約保證金，從中詐領租金和工程款上千萬元，東窗事發後，李姓前上尉潛逃海外，今年3月底被逮，桃園地院審理，認為李姓前上尉觸犯貪汙治罪條例，以及利用職務機會詐取財物罪等，昨日判決應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 20 分鐘前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦
即時中心／陳治甬、林耿郁報導宜蘭縣羅東鎮發生一起暴力案件，一名37歲李姓男子，遭疑在酒後對「大哥」的女人有不當肢體接觸，慘遭余姓男子（31歲）帶回住處凌虐毆打，還拍下羞辱影片上傳網路炫耀。羅東警分局獲報後主動偵辦，昨（28）天深夜迅速將施虐的余男查緝到案，全案依妨害自由、傷害及強制罪嫌送辦。據羅東警分局資訊，這起施虐影片事件，發生於10月28日凌晨時分，受害的李姓男子，受邀前往五結鄉一處民宿參加聚會。宴席結束前，李男替喝醉的「大嫂」叫了一輛白牌車送她離開，但攙扶過程中疑似有不當接觸，被同席的余男看見。「大嫂」離開後，余男以「講清楚」為由，要求李男與友人等，都到羅東住處說明清楚，未料卻演變成剃髮、以頭撞桌子、喝尿等暴力凌辱。整個過程還被余男指示友人錄影，並上傳至社群限時動態，囂張行徑引發高度關注。羅東分局員警在網路巡邏時發現該影片，隨即主動介入偵辦，確認被害人安全後，調閱周邊監視器釐清案情，當晚即鎖定涉案余男行蹤，夜間迅速將人拘提到案，並移送法辦。警方強調，暴力行為不僅無法解決問題，反而造成更大傷害，對此類案件將依法嚴辦；民眾如遭受不法侵害，應立即撥打110報案，確保個人安全與權益。余男落網送辦。（圖／羅東警分局提供）《民視新聞網》提醒您：吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：快新聞／囂張！宜蘭1男子「施虐逼喝尿」還拍片上傳炫耀 羅東警火速逮人送辦 更多民視新聞報導嘉義23歲印尼看護產子「屍體裝麻布袋丟棄」 活產或死胎將影響判決新莊箱屍案「解剖屍體」大逆轉！賣粥兒「棄屍父親」法官重大宣布好殘忍！苗栗犬舍9成毛小孩遭剪聲帶 動防所怒了民視影音 ・ 1 天前
手機殼夾藏「海洛因」 黑幫成員聯手馬國毒犯空運毒品
社會中心／綜合報導來看看這狡猾的運毒、販毒手法！太陽聯盟成員聯手馬來西亞毒犯，進口兩大箱手機殼，卻在說明書夾藏海洛因，多達4.21公斤成功闖關。還寄到基隆夾娃娃機店當收貨點，再利用不知情的外送員送到指定地址，害警方抓錯人。主嫌則透過店內遠端監視器察覺不對，趕緊逃跑。警方vs.王姓犯嫌「這是時間這是你嘛，你幫我看你的，受搜索人這邊資料是你沒錯吧。」擁有天道盟太陽聯盟背景的王姓犯嫌，在桃園中壢住處遭逮，他涉嫌和馬來西亞販毒集團合作，準備接收空運來台的海洛因，躲了五個月，還是被查緝到案。兩大箱裝著手機殼的紙箱，就被擺在辦公桌上，警方破獲台馬跨國運毒集團。就在手機殼包裝的夾層中，宛如說明書大小，薄薄一片的包裝袋，夾藏海洛因毒品，一共301盒，總重4.21公斤，黑市價格高達兩千萬，一度順利躲過海關攔查。偵辦刑警表示「毒品就是夾藏在這個夾層當中。」警方在301盒手機殼中 查獲一共4.21公斤海洛因（圖／民視新聞）狡猾的嫌犯，還將收貨地點設在夾娃娃機店裡，方便本身是機台台主的他，透過監視畫面，能夠所時掌握運送貨的一舉一動。民視記者黃國誠表示「馬來西亞空運來台的手機殼，裡頭夾藏著海洛因，被嫌犯要求送到夾娃娃店裡的角落，隨後嫌犯再透過店裡的監視器，進行雲端監控，接著通知送貨員設下斷點。」王姓嫌犯透過夾娃娃機店設斷點 利用機台台主身分進行雲端監控（圖／民視新聞）精心設計的斷點，殊不知兩大箱，放在夾娃娃機店裡的紙箱，早被警方掉包「空空如也」，原本打算從桃園，前往基隆收貨的嫌犯，看到監控畫面，察覺有異，決定放棄取貨。根據了解，藏有海洛因的兩大箱手機殼空運來台，雖然成功夾帶闖關，但警方接獲馬國通報立刻攔截，取出毒品後，隨著收貨地夾娃娃機店逮人，代只抓到不知情，前來取貨的外送員，王姓犯嫌趁機落跑走人。刑事局國際刑警科偵一隊隊長張詔雄表示「在毒品運輸進國內之後，曾經多次的更改了，寄送的時間跟地點，企圖躲避司法機關的查緝。」無人看管的夾娃娃機店，成了毒品收貨地，全新的運毒手法，增加查緝困難。但透過溯源，嫌犯終究被繩之以法。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：手機殼夾藏「海洛因」 黑幫成員聯手馬國毒犯空運毒品 更多民視新聞報導2000萬海洛因藏夾娃娃機店！刑事局跨國聯手破獲台馬毒郵包肯亞小型飛機墜毀 機上12人恐罹難80歲老婦機車遭預拌車「掃過」 右臂斷離、右腿撕裂急救中民視影音 ・ 1 天前
非洲豬瘟死亡豬隻化製三聯單疑塗改憂流入市 台中啟動食安稽查防堵
台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，台中市政府憂恐有染疫豬隻流入私宰市場，除將全案送檢調偵辦並啟動食安稽查，查核521件均合規，加強市場端源頭管理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前