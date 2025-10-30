假買家真大盜！苗栗倉庫檜木桌遭洗劫 警跨縣追捕3嫌贓物全起出

假買家變深夜大盜剪破鐵皮搬走15張檜木桌和洋酒。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗市一處專門存放古董家具與洋酒的倉庫，近日驚傳遭竊3名男子假扮買家、以「先下訂後偷貨」的詐術，深夜潛入行竊，搬走價值高達80多萬元的檜木圓桌與洋酒。警方循線追查多日，跨縣市奔波最終成功破案，將這起離奇的「假交易真偷竊」事件畫下句點。

據了解，受害的劉姓業者平時經營古董家具與老酒買賣，將貨物存放在苗栗市一處倉庫內。日前，謝姓主嫌（43歲）偽裝成買家，主動聯繫劉男洽談購買15張檜木圓桌，甚至現場掏出1萬元「訂金」博取信任。沒想到，這筆看似誠意十足的交易，竟是精心設計的竊案前奏。

當天深夜，謝嫌的同夥李姓與吳姓男子依指示行動，先在倉庫周邊踩點，隨後於晚上11點多剪破圍籬與鐵皮牆，潛入倉庫內大肆搬運，15張檜木圓桌與多瓶洋酒被洗劫一空。隔日傍晚，劉姓業者的妻子巡倉時發現異狀，急報警處理。經盤點損失，初估總價值超過80萬元。

警方獲報後立即成立專案小組，透過監視器影像鎖定一輛白色小貨車，卻意外發現車牌竟是彰化地區的失竊車牌。追查後確認車輛為租賃車，租車人正是李姓竊嫌。專案小組鍥而不捨，追蹤數日後於10月28日分別在新北市、台中市與雲林縣同步收網，成功逮捕謝、李、吳3名男子，並起出作案工具、贓物15張檜木圓桌及部分洋酒。

全案訊後，警方依《刑法》加重竊盜罪嫌將3人移送苗栗地檢署，檢方聲押獲准。警方呼籲，業者若有貴重物品存放於倉庫，務必加裝監視、防盜系統，以防宵小趁虛而入。

