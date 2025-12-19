假買方、偽造權狀頻傳 履約保證減糾紛風險

▲安新建經指出，透過履約保證將價金存放於第三方專戶，可在交易進行中有效控管風險，降低買賣雙方爭議。（圖／安新建經提供）

[NOWnews今日新聞] 根據內政部統計資料顯示，過去一年透過地政機關防詐通報機制，已成功攔阻 122 件疑似不動產詐騙登記案件、避免超過新台幣 7 億元的財產損失，顯示房產詐騙並非零星個案、不動產交易安全問題已引起官方高度重視。安新建經表示，成屋買賣實務交易流程通常約在1至2個月內完成，從簽約、價金支付到產權移轉與交屋，每個環節均涉及金流與產權，一旦任一節點出現落差，就可能衍生後續爭議，由於交易金額龐大，節奏愈緊湊，愈需要透過制度化的履約保證機制，在關鍵節點協助買賣雙方降低風險，確保交易順利完成。

近年實務案例顯示，房市詐騙手法層出不窮；例如，以假買方身分，以支付頭期款獲得信任，在完成房屋過戶後，立即將不動產轉手或設定貸款，導致原屋主收不到尾款且失去所有權，警方統計也指出，受害者往往在交易完成後才發現產權已被移轉，款項不僅難以追回，更有可能要以高額貸款才能贖回房產。

不只假買方，亦有涉及偽造屋主身分或權狀文件的假賣方，收取房款後人間蒸發，買方常在交易完成後才發現受騙。除此之外，亦有買方將價金直接私下交付賣方、後續卻因產權未能順利移轉而面臨價金追討困難的案例，或付款後才發現產權仍有抵押未清、過戶時程遭延宕等情事。除了詐騙問題，交屋階段也是成屋交易中爭議頻傳的高風險點。實務中常見點交時屋況不符、修繕項目未完成，導致尾款支付認知出現歧見，進而影響交易結案。

安新建經表示，由於履約保證機制是將價金存放於第三方專戶保管，待買方價款支付完成、雙方確認、賣方產權移轉後再撥付給賣方，並且可將尾款與「完成點交」條件連動，使價金撥付具備明確依據，不僅保障買方權益，也讓賣方在履行契約義務後能順利收款，完成交易。因此上述交易風險，不論是詐騙或交屋爭議，透過履約保證機制將可先一步預防。

安新建經進一步指出，隨著市場進入理性盤整期，消費者在決策時更需重視交易安全。履約保證的價值不僅在市場熱絡時可見，即使在交易量縮、買賣雙方風險承擔意願降低的情況下，仍能發揮穩定交易秩序、降低糾紛發生率的關鍵作用。



