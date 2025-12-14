假買真偷！19歲女超商「空手套iPhone」 隨身帶喪屍煙彈

利用取貨付款漏洞超商自取變自偷。（圖 ／翻攝畫面）

基隆市近日發生一起離譜竊案，1名年僅19歲的陳姓女子，透過網路購物平台訂購iPhone，刻意選擇「超商取貨付款」方式，卻未打算付錢，而是趁著超商忙碌時段，直接將包裹偷走，她熟知超商包裹自取的流程與漏洞，假裝是取貨顧客，實際上卻「空手套白狼」，行徑相當大膽。

根據警方調查，13日案發當天，超商內人潮眾多，結帳隊伍排得長長的，陳女戴著口罩與帽子刻意遮掩外貌，趁店員忙於結帳之際，走向櫃檯旁存放包裹的區域，先假意翻找，再利用櫃門遮擋視線，迅速將包裹塞進自己的袋子內，未經付款便打算離開現場，整個過程全被監視器清楚拍下。

由於店家先前已發現包裹異常短少，店長當天提高警覺，見女子行為可疑，立刻上前攔阻並通知熟識、曾任偵查隊小隊長的新富里里長，同時報警處理，警方在女子步出超商時上前盤查，除了查獲尚未付款的iPhone包裹外，還在她身上搜出俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，讓案情瞬間升級。

警方進一步了解後發現，陳女並非首次犯案，她先前曾以相同手法成功偷走一次包裹，嘗到甜頭後再度犯案，她辯稱第一次偷到的iPhone是假的，自己也被騙，這次才拿到「真的手機」，但警方對其說法持保留態度，認為早已具備明確竊盜犯意，全案訊後，警方依《刑法》竊盜罪及《毒品危害防制條例》罪嫌，將陳女移送基隆地檢署偵辦。

