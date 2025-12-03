假買菜真偷錢！婦誆「幫挑高麗菜」老闆轉頭「1秒偷8千」

趁老闆轉頭拿高麗菜，婦人一秒伸手抓現金。（圖／東森新聞）





新北市永和溪洲市場昨天（2號）中午有婦人逛街買菜，伸出第三隻手！她要老闆幫她拿後方的高麗菜，卻趁老闆轉頭，「1秒快手」偷走桌上包包內的現金，整個過程還跟老闆有說有笑。直到老闆發現營業額少了8千，驚覺受害，氣得報警！。

中午市場正熱鬧，婦人上門也來逛。婦人vs.菜攤老闆：「幫我挑一顆大的，我要切，一人一半。」

趁老闆轉頭拿高麗菜，婦人一秒伸手抓現金，手速超快。婦人先確認老闆沒注意，左手抓現金，馬上塞進右手掌心，得手後還跟老闆笑嘻嘻，最後什麼都沒買，快步趕快閃。

事發在永和的溪州公有市場，受害的攤商是臨時攤，在案發後隔天沒有營業，不過附近的攤商知道之後都格外警覺。

受害菜攤房東黃先生：「他（包包）就擺在桌上，就開始繼續賣，賣的時候有一個小姐就跑來，經過就看到裡面有錢，然後就佯裝要買他的番茄，他（老闆）一回頭，她（婦人）的手就這樣咻，就放在這裡了就放在下面，轉過來的時候說多少錢，問一問她就不買。」

2號將近中午12點，直到婦人離開3分鐘後，老闆盤點營業額發現怎麼少了8千塊，左翻右找，最後調電眼才驚覺是婦人手快，一天營業額就這樣在眼前被偷走。

受害菜攤房東黃先生：「很熟練那個速度，好像變魔術一樣，一般我們大概沒那麼快，這樣馬上就拿到手裡。」

其他攤販：「我們眼睛要轉來轉去啊，要看來看去啊，有時候就會被我們發現，人多才會有機會下手，就混在人群當中。」

對此警方表示，已經鎖定涉案婦人身分，將持續追查。老闆很無奈，一周只來溪州市場擺一天，卻一秒被偷八千，只希望辛苦錢能夠追回來。

