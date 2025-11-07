假買賣真搶5支「百達翡麗」未遂 檢警逮7人4人遭收押

高雄市 / 綜合報導

北部有一對經營錶店的夫妻，中秋節前帶5支「百達翡麗」二手名錶南下準備交易，結果遭對方設局，假買賣真搶奪，過程還持電擊棒攻擊，男負責人抵抗反擊，這也讓3名嫌犯失手逃逸，第一時間餐廳人員還以為是客人喝酒起糾紛，而整起案件，檢警陸續逮捕7人，4人被收押，由於幕後指使者在海外，有專業名錶收藏家表示，每一支錶都有序號，想在國內流通不容易，不排除是要流通到香港或中國等地。

男子當街被員警壓制，狼狽落網遭上銬，因為他與同夥，涉嫌搶奪名錶未遂案件，上個月5日，北部一對經營名錶買賣的夫妻，中秋節前，帶5支價值1900多萬元的百達翡麗，南下準備交易，一行人約在前金區五星飯店裡面的餐廳，結果對方來了2男1女，進包廂交談不久，其中一人竟拿電擊棒攻擊，眼看情況不對被害人緊急反抗，犯嫌也就此失手落荒而逃，衝出包廂後一開始餐廳人員還以為是酒後糾紛，直到警方找上門才知道出事了。

而他們大膽在飯店裡面犯案，疑似是看準這一處餐廳，電梯除了可以直達Lobby外，其實還可以轉乘到百貨處，混入人群中，但逃得了一時也逃不了一世。警方經過調查，綽號金的幕後指使人，在海外透過集團成員找到3名犯嫌，疑似以交易名錶，可獲500萬元獲利，到時酬勞可平分等話術，誘騙被害人上當，實際上是要行搶名錶，而這回的5支錶來看，是百達翡麗的金鷹與手雷系列，價位落在200多萬元到500萬元左右，總價大約是一棟房子價格。

每一支錶都有屬於自己的序號，專業名錶收藏家表示，想要在國內流通，只能透過私下買賣，因此大多會往海外銷贓。幸好這回夫妻兩人機警，才成功保住名錶，目前陸續逮7人，其中4人被收押，究竟幕後指使者的動機是什麼，計畫多久，現在只能一一調查釐清。

