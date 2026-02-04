假買金真搶奪！2男聯手搶高雄銀樓97萬金條 嫌犯逃逸誤將同夥留店內

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄市三民區一間銀樓昨（3）日下午驚傳搶奪案，一名23歲雷姓男子假意進入銀樓內選購黃金，其32歲陳姓同夥隨後抵達店外製造機會，雷男趁店家開門之際，隨手抓走價值97萬元的金條落跑，卻意外將同夥陳男留在店內。警方獲報趕來當場逮捕陳男，並於今（4）日再將雷男逮捕到案，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

23歲雷姓男子與32歲陳姓同夥共謀搶奪銀樓金條。（圖／翻攝畫面）

據了解，案件發生於昨日下午5時10分，陳男先行進入三民區懷安街一家銀樓稱要看金飾，隨後表示要出去領錢並離開現場，雷男隨後進入銀樓假裝看金條，店家拿出一條約5兩重的金條，並將大門鎖上。

不久後，陳男敲門要求進入，趁店家開門之際，雷男突然手持金條奪門而出逃離現場，陳男卻來不及離開，被留在銀樓內。店家指出，遭搶金條價值約97萬元。

店家指出，遭搶金條價值約97萬元。（圖／翻攝畫面）

警方獲報抵達現場，經調查，陳男坦承與逃逸的雷男共謀搶奪金條，當場遭逮捕。警方也成立專案小組調查，調閱沿線監視器畫面，並透過大數據分析及科技偵查手段，成功鎖定雷男藏匿地點，於今日上午將雷男拘提到案，並前往寧夏街起獲遭搶金條1條。

警方指出，雷、陳2人為朋友關係，皆有傷害、詐欺前科，本案為預謀性犯案，詢後依搶奪罪嫌將2名嫌犯移送高雄地檢署偵辦。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

