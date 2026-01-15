假買金真詐騙 男子稱"過火"辨金鍊真偽趁機開溜

社會中心／莊立誠 嚴文謙 台北報導

金價飆漲，一錢要價一萬八千元左右，也讓不肖人士虎視眈眈！台北市一名周姓男子，在臉書社團上，販售一條重達3兩、要價55萬元的金項鍊。他跟買家約在餐廳門口，過程中，買方表示，要跟餐廳廚房〝借火〞燒黃金，辨識真偽，沒想到，卻拿著黃金，趁機從餐廳後門溜走。

一名身穿黑色外套的男子，雙手插在口袋裡，從巷子裡快步走了出來。過程中，他還不斷東張西望，神情看起來有些詭異，原來他在上一秒，才剛剛詐騙得手要價55萬元的金項鍊。民視記者莊立誠﹔「當時雙方就約在餐廳面交，不過這名嫌犯卻藉故，說要跟廚房借火燒燒看辨真偽，最後竟然溜之大吉。」

詐團詐騙新招 男子稱「過火」辨55萬金鍊真偽 趁機開溜

金價飆漲屢創新高，卻成詐團下手標的。（圖／翻攝畫面）

事發在台北市中山區，上週二晚上10點左右。周姓被害人透過臉書社團，要變賣一條重達三兩、要價55萬元的金項鍊。他跟買家鍾姓男子，約在民權東路上的餐廳，過程中，買家表示要跟餐廳廚房，借火來燒金項鍊，以辨真偽，沒想到，鍾姓男子拿過黃金後，就趁機從餐廳的後門離開，等到被害人驚覺有異，已經來不及了。中山警分局民權一派出所副所長林政宏表示，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分，並於48小時內，在新北市新莊區將鍾姓男子拘捕到案，依法移送地檢署偵辦。銀樓業者劉小姐表示，真金不怕火煉，一般的民生用火，燒不動黃金。最近金價屢創新高，民眾如果要買賣黃金，還是要經過有認證的機構譬如銀行銀樓，才有保障。

金價飆漲屢創新高，卻成詐團下手標的。（圖／民視新聞）

金價飆漲、屢創新高，也成為詐團下手的標的。

