假買金飾真行竊！偷走97萬元金條 2男被逮送辦

高雄市 / 綜合報導

高雄市三民區一間銀樓，昨(3)日下午5點多發生搶案，2名男子假裝不認識，先後進到銀樓看了金條等飾品，結果其中一名男子離開後又回來敲門，店家解開中控鎖，讓他進來，但他在這時把門打開，另一名男子就趁機開溜，偷走價值97萬元的五兩金條，警方循線逮人，將2人依搶奪罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

銀樓店內，顧客和老闆在討論飾品等等，老闆細心解說，這時候一名紅衣男子走出去後，又再折返回店內，把門打開，沒想到就這空檔，一名黑衣男，拿了金條，拔腿就跑逃離現場，紅衣男也跟上，老闆傻眼趕快追出去。

銀樓店老闆說：「一下子就把門推到底，另外，讓這個年輕人，拿了就跑了，我也跟著追出去了。」銀樓店老闆說：「一塊五兩的金條，還有其他組客人，所以交易地點，比較靠近門口，可能趁這機會就衝了出去。」

實在太誇張，2名男子聯手搶銀樓，事情發生在高雄三民區，懷安街的一間銀樓，3日下午5點多，警方接獲報案，23歲的穿黑外套的雷姓男子，和32歲紅外套的陳姓男子，進到銀樓，陳男假裝顧客選購金飾，其實是幫開門把風，讓雷男有機會拿價值約97萬元金條，趁機開溜，警方循線追人將人逮捕。

高雄市警三民二分局副分局長邱富勇說：「於案發18小時內，將其拘提到案，並帶同至寧夏街一帶，起獲贓物金條1條，全案依搶奪罪嫌，將陳嫌及雷嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。」

2人預謀犯案，在店內還裝作不認識互相掩護，但警方到場看了在現場的陳姓男子手機，發現2人根本是計畫性搶劫，根據了解2人都有傷害詐欺前科，這回搶銀樓一個當場被逮，一個隔天落網都被移送偵辦，得為自己的行為付起責任。

