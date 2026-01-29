假賣保險真吸金 新北檢起訴金安保詐騙案主嫌求刑13年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

具有竹聯幫背景的張姓男子成立「金安保網路平台股份有限公司」擔任負責人，以，以銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」等方式違法吸金，新北地檢署今（29）日依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，起訴張嫌及同樣具有竹聯幫背景的吳姓監察人等9人及金安保公司，並建請法院對張姓主嫌量處13年以上徒刑。

新北檢是由企業犯罪專組檢察官王涂芝，指揮刑事警察局偵查第二大隊查獲。檢方起訴指出，張姓主嫌於109年10月30日間起，以金安保公司名義，銷售「安心33專案」、「益壽年年專案」，即會員（要助人）每月繳互助費3600元，每年支付1200元年費，互助費繳滿36期後，身故年利率於不同時間區段自250%、27%、6%依時間遞減至4%、3%、2%，意外身故年利率則自8.583%依時間遞減至 6%，終止契約者領取原繳費用之110%，且3年內終止不退費。

不特定民眾加入會員，張嫌等並設「業務」、「主任」、「經理」及「總監」共4個階級，得以由民眾所繳之互助費按比例抽成，以業務無抽成、主任抽成40%、經理抽成50%、總監抽成60%作為招攬所得之佣金，將日後所繳納「安心33專案」變現挪為己用，犯罪所得共計至少2億8153萬6200元。

張嫌等人另明知金安保公司並未實際提撥基金至相關帳戶，竟在金安保公司每月安定基金表及收支財務報表上，蓄意記載已將會員所繳互助費及年費提撥15%作為安定基金，扣除安定基金提撥後尚剩盈餘，使不知情之會計師事務所憑以製作不實之試算表、損益表、資產負債表。

檢方認定張嫌等9人涉犯組織犯罪、違反保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌依法起訴；同時，金安保公司也被依涉犯組織犯罪、銀行法、保險法、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌起訴，科以10倍以下之罰金。

檢察官並認為，張嫌長年假互助之名行詐取高額犯罪所得，欺壓社會弱勢，嚴重影響我國金融秩序，且未將款項專款專用，而用於己身清償債務、出國享樂、購買精品、開豪車代步，至今仍未見張嫌悔改，又未與任何被害人達成和解，犯後態度不佳，建請從重判處13年以上有期徒刑。

