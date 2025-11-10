假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐

cnews204251110a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名女大生於今年10月20日報案指稱，在「Threads」上看到有人要轉讓G-Dragon愛貓Zoa聯名的ZO&FRIENDS杯套，於是主動透過「Instagram」與賣家聯繫。新北市警局詐欺防制辦公室表示，女大生依指示以「賣貨便」交易並支付40元運費。但點入賣場連結操作後，卻顯示「買家尚未實名認證」，導致訂單交易失敗的內容。這名賣家又誘導她加入假客服Line帳號，並照指示操作網路銀行轉帳1筆、無卡提款1次等，再將信用卡付款碼、行動提款碼等，提供給對方，結果共被詐騙了新台幣8萬餘元。

新北市警局表示，雙11購物潮即將來襲，詐騙集團看準消費者購物慾望蠢蠢欲動。詐欺防制辦公室依據165打詐儀錶板系統分析統計，今年9月全國「受理詐騙案件數」最多的詐欺手法為「網路購物詐騙」，總受理數共3625件，財損金額為新台幣2億6700萬餘元。隨著雙11購物節促銷優惠來臨，也請民眾務必提高警覺、慎防詐騙。

cnews204251110a04

新北市警局詐欺防制辦公室提醒，雙11購物節要小心「網路購物詐騙」及「解除分期付款詐騙」等手法。例如網路購物詐騙就包括假買家詐騙：詐騙集團假冒買家製造交易問題，例如無法下單、賣家未完成金流認證或簽署金流協議等，誘騙賣家點入偽客服連結，並以金流認證為由，透過LINE假客服指示分次轉帳。

還有一種就是假賣家詐騙：詐騙集團透過社群平台，或不明購物網站刊登低價商品吸引下單，收款後不出貨並失聯，或以貨到付款寄出劣質品。另外就是解除分期付款詐騙：詐騙集團假冒客服或銀行，聲稱「誤設成分期付款方式」，需協助解除，誘導操作自動提款機（ATM）或網路銀行轉帳。

cnews204251110a05

市警局詐欺防制辦公室提醒，網路購物務必選擇可信賴的官方網站，或知名電商平台，注意商品價格是否與行情價差太多。網路販賣商品時，應慎防聽從對方指示私下交易，而且勿點選可疑連結網址。ATM、網路銀行，沒有解除分期付款功能，切勿任意匯款。對任何交易過程感到可疑，應切斷與對方聯繫，應即時向165反詐騙諮詢專線或110報案電話求證。

cnews204251110a06

照片來源：新北市警方提供

