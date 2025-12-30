社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

又出現了假賣藥、真詐騙嗎？！近期有不少長輩，在傳統市場或路邊，被人搭訕，對方假藉關心健康問題，接著宣稱，吃了某種藥品就會好，在對方誘導之下，就有老人家花了上萬元，買了幾罐藥品回家，沒想到，吃了幾個月後，不但沒好轉，還身體不適，才驚覺自己被騙了，氣得報警處理，來看民視的獨家報導。

受害者實在好生氣、又無奈，因為花了大筆血汗錢，甚至還借錢，結果買到的卻疑似是假藥！

不只話術一模一樣，連藥品也都長的超級像，白白空瓶，幾乎沒有任何標示，都只貼了使用方法，像是"開封後請冷藏、"睡前吃三粒"，其他通通沒有。

假賣藥真詐騙! 假藉關心推銷藥品 長輩誤信損失上萬元。（圖／民視新聞）這些推銷人員會在菜市場、馬路邊，抓準目標，針對年紀較大的長輩，或是氣色比較差、看似生病的民眾，話術推銷，宣稱朋友吃了他們的產品，就都好了，就是利用病急投醫的心理，讓民眾落入圈套。

以A小姐來說，購買了四個月的藥品，花了9萬元，B先生則是購買了三個月，一共4萬5千元，但吃了之後，通通病情沒有好轉，還產生不適。

假賣藥真詐騙! 假藉關心推銷藥品 長輩誤信損失上萬元。（圖／民視新聞）面對惡劣公司，受害者除了報警，現在也團結起來，成立自救會，捍衛自己權益外，也希望讓更多人知道，假賣藥、真詐騙，大家別再上當了。





