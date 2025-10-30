假購檜木探路行竊！賊撬開鐵皮挖大洞 店家損失80萬

記者陳佳鈴／台中報導

謝姓主嫌（43歲）假藉購買10個檜木桌面為名，先支付被害人1萬元訂金，再由李、吳二人負責實際行竊。(圖/翻攝畫面)

苗栗市區一間鐵皮倉庫22日深夜發生竊案，收藏多年的檜木圓桌及洋酒遭竊，損失金額約80餘萬元。警方接獲報案後立即組成專案小組展開偵辦，經調閱監視器鎖定涉案對象，10月28日前往新北市、台中市及雲林縣等地，拘提李姓、吳姓及謝姓三名竊嫌，並查獲犯案工具及部分贓物。全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並獲法院裁准羈押。

警方調查指出，該鐵皮倉庫內存放收藏多年的檜木圓桌及洋酒等物品，22日遭竊賊破壞門鎖潛入行竊。被害人發現後隨即報案，苗栗警分局成立專案小組循線偵查，發現竊嫌先假意上門挑選商品，以購買檜木桌為由探查環境，鎖定犯案目標後再行竊。

嫌犯剪開鐵皮屋，光明正大從大洞口搬走檜木圓桌。(圖/翻攝畫面)

經過監視器影像比對，警方發現一輛可疑貨車往返案發現場，進一步鎖定三名涉案男子。謝姓主嫌（43歲）假藉購買10個檜木桌面為名，先支付被害人1萬元訂金，再由李、吳二人負責實際行竊。專案小組隨即持苗栗地方法院核發的搜索票，於28日兵分多路前往三縣市同步行動，順利將三名嫌犯拘提到案，並起出尚未賣車的10張檜木桌面及部分馬祖老酒。

