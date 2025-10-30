假贈書騙投資！ 美容業者陷圈套被詐逾6千萬

屏東縣 / 綜合報導

屏東一名開美容店的張姓女子，日前在臉書上看到張忠謀贈書廣告，點選連結後就被邀約參加投資群組，有儲值專員和她聯繫，還有投資報酬率網站告訴她現在獲利多少，讓被害人信以為真，陸續面交13次被騙走6千多萬，後來銀行行員發現有異通報警察，警方和家屬配合提領現金把車手釣來面交，成功逮人。

被害人來到銀行提領1千多萬現金，行員發現不對勁，後續通報員警趕到，銀行人員VS.被害人說：「他都來跟妳收錢，(對，對)。」持續關懷勸說，但女子一度沒有醒悟，最後由被害人家屬配合警方聯手，把車手釣到家裡來面交。

員警VS.車手說：「你跟她取款幾次了，你不知道嗎。」潘姓車手當場被逮，成功阻止1千2百萬現金落入詐騙集團手中，只是在這之前，被害人已經被騙走6千多萬，張忠謀大老闆免費送書。

屏東張姓女子從在臉書上看到這個活動，開始一步步落入圈套，透過網路詐騙集團打出名人書籍廣告，被害人點入連結，就被引導加入line群組，參與投資並提供個資，透過假的投資報酬網站誘騙取信被害人，張姓女子因此和車手陸續面交13次損失6千多萬。

銀行副理高屏馨說：「8月份的時候來我們銀行要提領1460萬，客人主要是說她要投資房地產。」張姓女子是美容店老闆娘，先生做五金批發，家庭富裕，當她掉入詐騙圈套被攔阻，還一度無法醒悟。

銀行副理高屏馨說：「(勸阻過程)，很困難，很艱辛。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑說：「這個被害人也不相信銀行端，或者是親友跟她講，可能是遇到詐騙。」屏東縣警方阻詐，到今年9月份攔阻1億多元，成功減少近4億元受詐損失，這一回再阻止美容業者受騙，避免千萬心血錢再落入不法人士手中。

