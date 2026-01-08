假車牌加重處分上路3個月 北市查獲豪車成廢鐵

（中央社記者陳昱婷台北8日電）使用假車牌去年9月底開始加重處分，台北市裁決所統計，新制上路後違規件數明顯降低，但有民眾跟朋友借車開卻被查獲使用偽造他車車牌，不僅面臨連坐罰鍰，豪車也變成廢鐵拍賣。

新修正道路交通管理處罰條例去年9月底上路，針對使用偽造、變造的假車牌者，罰鍰從新台幣1萬800元提高至汽車所有人7萬2000元、駕駛人3萬6000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

台北市交通事件裁決所案件管理課長吳素禎今天表示，統計新制上路3個月的違規件數，每月平均從上路前的6.5件下降到4.3件，儘管成效還有待更長期觀察，但目前看來有明顯降低。

吳素禎說，去年10月至12月間共查獲13件假車牌案，其中大部分是汽車掛偽造車牌上路，且有許多是20幾歲的年輕人，細問後才發現是酒駕或嚴重超速導致車輛牌照遭吊扣，又執意要開車上路，才以身試法。

吳素禎表示，使用偽造他車牌號的假車牌上路，不僅面臨高額罰鍰，車輛還會被當場沒入，在移置保管場受風吹、日曬、雨淋，等待被以廢鐵每公斤3.5元的價格拍賣，拍賣後還要扣除移置費及保管費等才會返還車主，「基本上都是負值」。

她舉例，去年底有民眾跟朋友借德國製造的豪華汽車開，遭警方巡防系統查獲使用假車牌，車主直接被開7萬2000元罰單，駕駛人也被併罰3萬6000元，豪車更直接成為廢鐵，還會因涉偽造文書移送地檢署偵辦，後果嚴重。

吳素禎提醒，出借或買賣車輛務必注意牌照材質、梅花印、字體等是否異常，若是購買二手車建議註銷後重領換牌，或是請監理所鑑定，確保自身權益。（編輯：蕭博文）1150108