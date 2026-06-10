假車禍真詐保！保險員揪團鑽理賠漏洞騙200萬 23人遭起訴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者張文川／台北報導〕陳姓等4名人壽保險業務員，利用「PRP高濃度血小板血漿」全額自費療程可理賠，分別與19人合作6度製造假車禍，在台北市偏僻處將機車擺放在電線桿下與路面垂直擺放、或營造車碰車的假象，報警取得報案聯單，再向保險公司申請重複理賠，先後製造6次假車禍，向多間保險公司共同詐領理賠金共200萬餘元。士林地檢署依3人以上共同詐欺取財及未遂罪嫌，起訴保險員、保戶等共23人。

士檢調查，陳姓等壽險業務員，熟稔各式保險產品的投保、理賠相關流程，知道旅遊意外險的賠付審查標準較為寬鬆，若投保多家意外險，或利用第三人責任險，並搭配高額的自費性醫療，可獲得重複理賠；且用於組織修復與減痛的自費療法「PRP(高濃度血小板血漿)」，抽取自體血液分離出濃縮生長因子，療程沒有健保給付、屬全額自費項目，可大幅拉高重複理賠、第三人責任險的理賠金額，有利可圖，且是建構必要性醫療的要件，為了避免保險公司拒絕理賠，起意創設與他人互相支援、合作「假車禍、真詐保」。

廣告 廣告

士檢指出，全案由陳、吳、丁、林姓等4名保險業務員協助保戶投保多家保險公司，陳也有多次自行投保、自扮車禍受害者申請理賠，而謝姓保戶等19人則是配合執行假車禍計畫，自2023年8月至2024年12月間連續設計詐保，尤以2024年7、8月間最多次。

例如，2024年4月18日傍晚6時許，由謝姓男子開車載陳姓保險員，前往北市松山區某骨科診所看診，向醫師謊稱：「3天前車禍被機車撞到，跌倒左膝蓋撞挫傷」，自費8萬2200元施打PRP；不久陳員又到士林區劍南路、臨溪路口，與張姓男子製造假車禍。

同年6月17日深夜11時許，薛、張、吳先將一輛機車放倒，且方向與道路呈90度橫陳擺放，並排於車道上，由劉男出借機車，再由薛、張佯裝撞上，再前往骨科診所求診，一開口就說要自費施打要價8萬多元的PRP療程，就診後再向富邦、新光產險等保險公司申請理賠。

陳詐保得逞後，拉攏吳、丁、林等3名保險員加入，等人協助辦理投保，再為其遞件。19名配合的共犯保戶，並非全是單純投保，有些是積欠賭債，獲得免除債務的優惠，有些則是事先言明抽成2成，被招攬來共同詐保。

產險公司察覺異樣，發現車禍型態、自費項目及保險員過於重複，懷疑有詐，報警處理。警方透過數位鑑識嫌犯間的LINE、Telegram對話紀錄，破獲是集體詐保，偵結起訴23人，另有2人因主觀上對於假車禍並不知情，獲不起訴。

檢察官指出，陳、林、丁、吳等4名保險從業人員，未思利用保險專業智識促進保險市場發展，反而利用經驗犯罪，建請法院對陳所犯各罪均從重量處刑3年6月，林、丁2年6月、吳2年，林姓同夥身為共謀，並邀集共犯參與假車禍詐保，每次犯行量各求刑3年，謝、潘、薛3人因未實際獲得犯罪所得，建議量刑1年10月，其餘被告均求刑2年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

涉洩漏搜索訊息給羅智強！高金素梅前助理張俊傑 北院裁定千萬交保

