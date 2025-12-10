「假輸出真棄置」打包廢棄物偷運出國 基檢起訴23人、14家公司

基隆一間標榜「廢塑膠再利用」公司，竟用合法招牌當煙霧彈，私下把裝潢廢棄物打包成磚，塞進貨櫃偷運出國。所幸在環保署、檢調聯手搜索後及時攔阻，並查獲1600公噸的廢棄物。檢方近日偵結起訴23人、14家公司，共計不法所得達5500萬元。

檢方調查發現，這間再利用機構從2023年4月起，透過另一家公司牽線，找來11家清除機構，並向這些清除機構回收「事業廢橡膠」，收取每公斤8到10元的處理費，最後將收來的廢塑膠混合物以非法破碎、壓縮、打包，搖身一變成為「資源化產品」，偷渡出國。

更意外的是，介紹這條非法合作鏈的清除機構負責人，過去還曾在新北市環保局任職，他不只熟門熟路，還找來進出口公司協助，把垃圾藏在貨櫃裡往海外送。

基隆地檢署偵結，依違反《廢棄物清理法》第46條起訴23人、14家公司，也還好在環保單位與檢警及時合作攔阻，沒有讓這批查獲的1600公噸廢棄物垃圾持續流向海外，並在在環保局監督下，由地主負責逐批清除。

※未經判決確定者，應推定為無罪

基隆／蔡志恆、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／洪季謙

