假農藥在雲林流竄！檢警破獲斗南地下工廠 查扣逾9噸不法成品

雲林縣先前驚傳假農藥事件，民眾檢舉有不肖業者在雲林地區製造、販售假農藥，經檢警循線追查後，在雲林斗南等地破獲非法地下工廠，檢警除了當場逮捕3名涉案人士外，也查扣各種假農藥成品、原體以及生產工具等。

雲林檢方宣布破獲一起假農藥案，並逮捕3名涉案人士。（示意圖 photoAC）

雲林地檢署表示，先前接獲轄內有不法集團涉嫌非法製造、分裝並販售假農藥情資，危害農業生產安全。該署獲報後旋即指派檢察官指揮調查局蒐證，隨後兵分二路前往斗南鎮之製造廠及虎尾鎮之倉庫搜索，當場查獲3名被告從事不法行徑，並扣得大量疑似偽農藥成品及製作設備，其中偽農藥成品、半成品約達9.6公噸。檢方已依違反農藥管理法之製造偽農藥罪，以及販賣偽農藥罪的罪嫌，對3名嫌犯依法提起公訴。

雲檢署指出，三名被告明知未經中央主管機關核准擅自製造、加工、分裝或輸入者，均為假農藥，卻為了牟利而從2022年開始合作進行假農藥製作計畫，並從2023年9月起開始販售假農藥予不特定農民，直至2025年8月上旬被查獲為止。

雲林地檢署強調，偽農藥流入市面，不僅影響農作物生長與產量，造成農民經濟損失，更可能因成分不明或劑量失衡，導致土壤及生態環境污染，進而危及食品安全與消費者健康，其危害層面廣泛且深遠。雲檢署同時也呼籲業者及農民切勿貪圖一時低價而購買來源不明之農藥產品，共同維護農業生產安全、農民權益及社會大眾健康，確保農業環境永續發展。

