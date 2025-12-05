「假送貨連結」六旬翁險遭詐 潮州警銀聯手阻下四十三萬

屏縣竹田鄉一名張姓男子險遭「假送貨連結」詐騙，所幸潮州警分局警員及郵局行員聯手即時阻詐，保住張男帳戶內四十三萬元血汗錢。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏縣竹田鄉一名六十四歲張姓男子日前在臉書看到網友以「贈送物品」為由張貼家電照片，誤信對方只需負擔二百元運費即可取得物品。張男依指示加入ＬＩＮＥ聯繫後，對方隨即提供偽造的「順豐速運」網址，並進一步引導其輸入個人資料及網銀資訊，甚至要求張男至郵局臨櫃「開通帳戶」以完成後續操作。

所幸郵局行員察覺異狀，立即通報警方到場，潮州警分局竹田分駐所員警與行員共同向張男說明該手法為典型「假交易平台」詐騙，成功阻止詐團進一步控制其帳戶；經查，張男帳戶內仍存有約四十三萬元款項，警方及時攔阻，避免被詐騙集團一次掏空，張男因此僅先前誤轉的二百元運費遭受損失，對警方及郵局行員的及時阻詐十分感激。

潮州警分局提醒，詐騙手法常以「臉書贈送物品」「運費代收」「物流開通」等名義誘騙，並引導民眾點擊假網址或輸入金融資訊，一旦照做極易遭盜領存款；警方呼籲民眾務必提高警覺，如遇可疑要求務必「冷靜、查證、不要匯款」，並可撥打一六五反詐諮詢專線或向警方求證，以保障自身財產安全。