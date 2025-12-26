假通靈詐財又恐嚇散布裸照！人妻遭騙百萬還染性病

台北地方法院日前針對一起假通靈詐騙案作出民事判決，涉案楊姓男子須賠償受害人116萬7700元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，楊姓男子自民國106年起，利用楊姓女子的宗教信仰，假借通靈、前世因果等說法，編造各種命理故事，使受害人陷入愧疚與恐懼的心理狀態。楊男更進一步假冒亡者名義進行情緒勒索，要求楊女對外借貸、長時間工作賺錢，並滿足其性需求。

當楊女試圖終止金錢往來時，楊男利用她曾在包養網站工作的經歷作為把柄，威脅將私密影像傳送給其家人。這項威脅行為使楊女長期處於高度恐懼狀態，出現嚴重失眠症狀，生活與人際關係全面崩解。

廣告 廣告

楊女最終因感染性病被前夫發現異狀，在家人勸說下於109年8月提出刑事告訴，並於112年提起附帶民事訴訟，求償詐騙金額180萬餘元及精神慰撫金300萬元。

庭審過程中，楊男否認詐騙指控，辯稱雙方是以結婚為前提交往的情侶關係，金錢往來屬於女方自願贈與，用途包括家人醫藥費、喪葬費及生活開銷。他並聲稱代管款項是為避免楊女沉迷地下期貨，傳送恐嚇訊息則是勸導對方離開包養網站。

法院審理後認定，相關刑事判決已確認楊男部分行為構成詐欺取財及恐嚇危害安全罪，其行為符合民事侵權要件。即便部分款項為楊女主動匯出，楊男事後未返還，也未能提出合法持有的正當理由。

法院最終認定楊男不法取得金額為101萬7700元，另判給精神慰撫金15萬元，合計應賠償116萬7700元，其餘請求因證據不足遭駁回。

此案凸顯假借宗教名義進行詐騙的社會問題。專家提醒，民眾若遇到類似情況，應保持理性判斷，避免因宗教信仰而輕信他人，造成財產損失與身心傷害。

更多品觀點報導

台北假神醫假冒聯合國法官行騙！遭判刑通緝 淪為車手落網

太子集團「爆乳特助」劉純妤當庭痛哭！涉詐50萬交保

