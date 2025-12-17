假連署延燒！檢調搜索嘉義市黨部13人帶回偵訊 國民黨：會提供法律協助
記者詹宜庭／台北報導
幽靈連署案延燒，因罷免民進黨立委王美惠的團體「愛嘉聯盟」涉嫌冒名連署，檢方目前持續釐清相關事證。國民黨嘉義市黨部今（17日）遭嘉義檢調搜索，共有13人到案說明。對此，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲在中常會後受訪表示，國民黨部除了提供相關法律協助外，交保金額部分也會盡力支援，讓黨員同志無需擔心籌措問題。他強調，從事件發生至今，黨中央都掌握第一手訊息，而目前的政策是，只要各地黨部遇有司法問題，黨中央一定會主動介入了解，並提供完整協助。
據了解，罷團「愛嘉聯盟」陳姓領銜人涉及冒名罷免連署，原承辦檢察官調任台南高等檢察署後，由檢察官呂雅純接手偵辦。因仍有案情需進一步釐清，檢方指揮調查站依法搜索國民黨嘉義市黨部。搜索行動從上午8時開始至10時40分結束，共搜索包括市黨部、黨工及親友住家等11處，目前已帶回13人至縣調站詢問中。
吳宗憲指出，針對嘉義市黨部被搜索一事，中央黨部將全力提供法律協助。今天上午確實有13位黨工被帶走，目前仍在嘉義縣調站接受初步訊問。待訊問結束後，若有需要將送地檢署進行複訊，屆時才會決定是否交保。他強調，黨部除了提供法律支援外，對於可能的交保金額，中央也會盡量協助，讓黨員同志無需擔心籌措問題。從事件發生至今，黨中央都掌握第一手訊息，而目前的政策是，只要各地黨部遇有司法問題，黨中央一定會主動介入了解，並提供完整協助。
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
