假運動真賭博！汐止德州撲克館遭警攻堅 男荷官、賭客全落網

汐止某德州撲克賭場以合法掩護非法，供賭客在館內博弈遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市汐止區福德一路某德州撲克館以合法掩護違法，表面上是推廣撲克運動，實則是供賭客博弈，汐止警經蒐集犯罪事證且蒐證多日後聲請搜索票獲准，於1月31日晚間由偵查隊會同社后派出所員警破門突襲搜索，當場破獲德州撲克賭場，查獲31歲林姓負責人、34歲蘇姓荷官及賭客8人，合計共10人，現場查扣新台幣30萬8000元、賭具及監視器主機1台等證物。

據調查，該德州撲克館於2025年9月間方才對外營業，不料該賭場竟已合法掩護非法，假藉推廣德州撲克運動之名供他人入內賭博，該賭場亦十分小心，甚至裝設監視器監控周遭，以躲避警方查緝。

而該撲克館出入複雜而引起警方注意，汐止分局員警佈線埋伏多日，見時機成熟，立即出動大批警力持搜索票強勢攻堅，所有賭客發覺警察上門後為時已晚，全數遭查獲到案。

後續林姓負責人等2人於警詢後依刑法聚眾賭博罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦，另賭客8人則依違反社會秩序維護法裁罰。

汐止警分局表示，春節假期將至，賭博行為害人害己，警方絕不容許非法賭場存在，將持續強力掃蕩各種違法行為；民眾如發現有任何不法情事，請通報警方進一步查緝，不讓違法分子有可趁之機。

