假運彩分析師以「輸了全賠」」吸引網友詐財

▲假「運彩分析師」真詐財 「輸了全賠」」吸引網友（示意圖）

[NOWnews今日新聞] 台中市一名李姓男子謊自己從事運彩分析或代操業務，利用社群平台Instagram以「凱哥哥／台灣運彩分析／國際盤分析」為名，刊登不實廣告，誘騙民眾匯款，行為已構成以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，台中地院判處李男有期徒刑1年4月，並沒收犯罪所得6,000元。

判決指出，李澤坤（原名李定凱）於113年8月間，在Instagram以「凱哥哥／台灣運彩分析／國際盤分析」為名，對外刊登運彩分析廣告，宣稱提供「包賠方案」、「輸了全賠」、「6,000元保本加抽獎」，藉此吸引網友上門。被害人謝姓男子看到廣告後主動聯繫，李男隨即佯稱只需代為下注，若獲利再收取分析費，誘使謝男信以為真。

謝男於113年8月15日上午，依指示透過網路銀行匯款6,000元至李男申設的中國信託銀行帳戶。不料款項入帳後，李男並未用於任何運動彩券下注，而是當天即將款項分批轉出，用於德州撲克等個人消費。之後，李男一再以「排程中」、「確認資訊」等說詞拖延，始終未交代下注內容，也未退還款項，謝男察覺異狀後報警。

法院審理時，李男否認詐欺，辯稱自己是彩券分析師，確有代操投注，並主張雙方溝通採用「即焚模式」才未留下完整對話紀錄。但法院比對銀行金流、IG與Telegram對話內容後認為，李男收款後即挪作他用，對話中也未見任何實際下注或退款紀錄，反而刻意使用即焚功能隱匿關鍵資訊，顯與正常合法交易不符，認定其自始即具詐欺犯意。至於檢方另指李男涉入其他詐騙集團、加重詐欺及洗錢部分，法院認為證據不足，無法證明李男與該集團有犯意聯絡或行為分擔，未另行論罪。

法院審酌，李男利用社群平台散布不實投資訊息，侵害民眾財產安全，犯後仍否認犯行、未與被害人和解，但考量其無前科，最終量處1年4月徒刑，以資警惕。



