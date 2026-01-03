假遺產詐財 男遭網友騙3444萬

聽信千萬酬金謊言代墊鉅款，北部一男子遭詐三千四百四十四萬。

一名男子去年九月間透過ＬＩＮＥ結識自稱「翁心怡」的女子，對方謊稱繼承龐大遺產但需資金代墊稅費與代書費，並承諾事成後將給予豐厚酬金。男子信以為真，陸續以面交方式借款給對方，直至去年十二月累計遭詐騙達三千四百四十四萬元。男子上網查詢發現對方名字涉及詐欺前科且無力還款，才知受騙報警。

警方調查，這名居住在北部的被害人，去年九月中旬收到通訊軟體ＬＩＮＥ上名為「翁心怡」的陌生訊息。與對方建立朋友關係後，翁女聲稱自己或其委託人將繼承一筆價值數億元、位於精華地段的房產與土地，急需一筆資金繳納遺產稅、印花稅及地政規費，甚至稱資產遭凍結，必須先「借錢墊付」才能完成過戶，並保證一旦手續完成將支付男千萬元酬謝。

男子九月起至十二月中旬多次提領現金，以面交方式將交付給詐騙集團成員，前後共計借出三千四百四十四萬元。直到十二月中上網搜尋「翁心怡」三字，赫然發現網路上已有相關討論指稱其為詐欺慣犯慣用名稱。此時對方又開口要求借款，男子要求先償還先前債務，並與對方一同前往銀行取款，結果對方表示無錢可還，男子才驚覺上當，向警方報案。

警方提醒，在合法的遺產處理程序中，相關的遺產稅、規費通常會直接從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納；絕對不會向陌生人「借錢」處理。真正的律師或銀行人員在執行業務時，也不會透過私人通訊軟體要求民眾代墊費用或承諾高額佣金。