「假郵局」來電稱普發一萬遭盜領 新北女遭詐損失百萬

全民普發現金一萬元已於11月12日起陸續發出，新北市一名女子遇上詐團假冒郵局人員誆稱遭盜領，再以假檢警手法騙走上百萬，刑事局提醒勿輕信詐騙集團話術，以免損失錢財。

刑事局外觀。（圖／資料畫面）

刑事局指出，新北一名張姓女子日前接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，張女因普發現金尚未入帳，認為是遭人盜領而相信對方說法。

隨後自稱「郵局人員」便幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱偵查佐接聽後，聲稱被害人帳戶可能牽涉洗錢而遭凍結及調查，指示張女加入他的LINE帳號，並用LINE傳送假的傳票、搜索票，讓她信以為真。

廣告 廣告

對方進一步要求張女將家中現金、金飾等財產整理好，交給假冒的檢察官進行財產監管，張女因擔心遭到牢獄之災便依照指示，將家中總價值超過100萬元財物交給詐騙集團，事後才驚覺遭詐向警方報案。

刑事局提醒勿相信來路不明資訊。（圖／警方提供）

刑事局指出，普發現金於11月初完成登記，並自11月12日起陸續發放，11月17日起亦開放ATM領取及11月24日開放郵局領現，每個人都領得到，如發現尚未收到，請耐心等候或洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息。

刑事局提醒，檢警單位也不會以LINE傳送公文書或視訊制作筆錄，請民眾多加留意，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「 .gov.tw 」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。

刑事局呼籲，民眾若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案；如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧，避免落入詐騙集團陷阱。

延伸閱讀

嘉義縣民雄鄉發錢！7萬鄉民普發每人2000元 預估明年3月發放

「代領普發現金」是詐騙 他刷郵局存摺：變警示帳戶

普發1萬郵局領現今開跑！首周實施分流「2類人可直接領錢」