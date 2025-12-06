假鄰居噓寒問暖博信任 婦人被騙下載惡意APP慘失21萬元
臺灣最美的風景是人？從鄰居房屋裝修噪音擾鄰，素未謀面的雙方在LINE對話爭執，不打不相識，最後成為每天道早問安的朋友，還推薦穩賺不賠的秘密投資管道。1名52歲的王姓晚班工廠作業員，因為相信了鄰居的善意推薦，將辛苦錢21萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至1個月後，好鄰居不讀不回訊息，才驚覺遭詐。
王女今年9月間，LINE被陌生人加入好友，以指責「她家漏水導致樓下鄰居天花板滴水，向管委會索要LINE而傳訊投訴」，後來發現是誤會一場，鄰居真誠道歉並開始每天問安、聊生活的起手式，王女每天在工廠裡做機械式的作業員工作，鮮少與人互動聊天，鄰居每天的道早問好以及關心起居，逐漸讓王女卸下心防；半個月後，這位鄰居介紹有高報酬的投資方式，邀請王女下載虛擬貨幣交易APP，並稱自己已經獲利一波，如果王女有獲得高報酬，就不用這麼辛苦工作，王女士薪資較低的藍領階層，對虛擬貨幣也完全不瞭解，只因相信鄰居提供的投資網址，下載未經授權且無安全防護的APP，並依鄰居的指示操作，儲值1萬元投資虛擬貨幣。
幾日後，虛擬貨幣交易APP顯示獲利3萬元，鄰居告訴王女須加大投資金額才可更迅速獲利，王女因此將她辛苦積攢的20萬元再度匯入詐騙網站，然而從頭至尾王女均未實際操作虛擬貨幣買賣，全程皆由網站客服代為操盤，王女僅看到APP顯示獲利畫面。當鄰居知道王女存款有限，騙光她所有積蓄後，LINE再無回應，王女撥打165反詐騙諮詢專線後，才驚覺遭詐。
近期LINE陌生訊息，常有以「我是樓下的鄰居，你的裝修嚴重打擾安寧」、「你家小孩半夜不睡覺，跳上跳下很擾鄰」、「我家最近裝潢漏水，不好意思製造鄰居的困擾」、「樓上的麻煩晚上音樂關小聲一點，我家裡有老人須早睡」等生活化的對談方式，假冒鄰居開啟對談，接下來便每天噓寒問暖、道早問好，藉以拉近關係並製造好感。刑事局分析此類假投資詐騙起手式，約半個月至1個月取信被害人後，詐團假冒的鄰居便會介紹「穩賺不賠的投資管道」吸引被害人投資。
刑事局呼籲，對陌生人切忌交淺言深，素未謀面的「鄰居」介紹的投資管道更是不可採信；此外，繞過手機作業系統內建的應用程式商店(Android Google Play、Apple App Store)安裝的應用程式APP，皆非正版的應用程式，一旦下載安裝，手機極有可能被植入惡意程式，盜取機密資料或盜刷信用卡造成財務損失，並提醒民眾，遇到不確定是否為詐騙，或不明管道的投資推薦，請立即撥打165反詐騙專線。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 412
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 585
封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息
[NOWnews今日新聞]在台擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部今（4）日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
詐騙太多？封鎖小紅書1年 政務次長:侵害中華民國數位主權
刑事局宣布封鎖中國社群平台「小紅書」長達一年！官方指出，該平台涉及大量詐騙案件及資安風險，累積至今高達1706件，造成將近新台幣2億元的財損。政府曾給予業者20天的回應期限，但至今未收到任何回覆，認定小紅書是「惡意平台」。然而，此舉也引發言論自由限縮的疑慮，封鎖是否真能有效阻斷詐騙，引發各界質疑。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
小紅書涉詐遭限流1年 5款高危APP名單曝光
許多民眾在小紅書分享生活動態，但須提防個資外洩或遭冒用及詐騙(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
新手機看到舊機定位憂「洩個資」 業者：協助了解原因
南投一位陳先生，因為手機故障送到台中1間連鎖手機維修公司檢修，後來花4500元換了一台整新機，當時業者告知，會將舊手機資料和定位刪除，但他打開新手機的定位資訊卻發現，還可以看到舊手機的定位在新加坡，質...華視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「小紅書」APP遭禁！ 黃國昌：台灣民主沉淪到要學中國大陸？
在台灣有超過300萬用戶的中國大陸社群平台「小紅書」APP，昨起突然遭台灣政府封鎖一年，引發各界議論！民眾黨主席黃國昌今（5）日受訪表示，台灣的民主什麼時候沉淪到，要去跟中國大陸學翻牆，才能使用特定的中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
LINE Pay與iPASS MONEY「分家」網瘋傳要快領錢 他揭真相
LINE Pay與iPASS MONEY「分家」網瘋傳要快領錢 他揭真相EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失
一卡通公司今（5）日宣布全面升級行動支付服務，若想在LINE上面想繼續使用 iPASS MONEY 的用戶，未來可直接在 LINE 錢包介面中的 MINI Home功能內，可使用轉帳、繳費、支付、加值等功能，或iPASS MONEY App 新增跨電支TWQR 付款與8,200項生活繳費服務，操作更直覺、介面更整合，一卡通強調只要綁定MINI Home或下載App ，餘額一直都在沒有消失。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國防部「電子傷票系統」進行實兵驗證！未來盼配發給單兵 戰時斷網也能用
台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館登場，國防部國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。現在軍方使用的紙......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
禁小紅書1年有助於打詐？9.6萬網友驚人表態結果太震撼
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。有YouTube頻道5日針對「政府為了打擊詐騙，封禁小紅書app，你認為對打詐是否有幫助？」進行網路投票，截至6日早上，高達86%的網友認為「沒幫助，政府在瞎忙」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
小紅書只能用VPN繞道？他估「這時」有望解禁：300萬用戶最強抗議工具
內政部警政署刑事局4日舉行記者會，指中國社群平台「小紅書」涉及1706件詐騙案件，總計財損高達2.7億元，宣布即起對小紅書發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間為1年。消息一出炸出許多使用者在社群上表達不滿，部分網友更表示自己的App已無法使用，另有不少仁人則針對如何使用VPN或其餘「繞道」方式進行討論。對於何時能「解禁」？作家「漂浪島嶼」今（5）......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流
小紅書一年詐損破2.4億 內政部出手封殺限流EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話