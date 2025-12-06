假鄰居誆投資 女作業員被騙光

假鄰居LINE噓寒問暖詐財，女作業員誤信投資話術二十一萬積蓄遭騙光。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局六日發布警示，揭露近期新興詐騙手法。一名五十二歲王姓女作業員，今年九月遭陌生人假冒鄰居透過ＬＩＮＥ投訴漏水，對方隨後藉由道歉與每日噓寒問暖建立信任，進而介紹「穩賺不賠」的虛擬貨幣投資管道。王女誤信投入新台幣二十一萬元積蓄，直至對方失聯才驚覺受騙。

警方調查，王姓女子平時在工廠擔任晚班作業員，工作性質機械化且鮮少與人互動。今年九月間，其ＬＩＮＥ帳號突然遭陌生人加入好友，對方聲稱是樓下鄰居，指責王女家中漏水導致其天花板滴水，並稱是向社區管委會取得聯繫方式而來傳訊投訴。經王女回應後，對方隨即改口稱是誤會一場，並以此為契機，開始每日傳送早安圖、關心起居生活，藉此拉近距離。

警方指出，由於王女生活圈單純，面對這位「鄰居」每天的噓寒問暖，逐漸卸下心防。雙方熱絡互動約半個月後，對方見時機成熟，便向王女透露自己透過特定管道獲利頗豐，並推薦一個號稱高報酬的虛擬貨幣投資ＡＰＰ，聲稱若王女跟著投資，就不用再辛苦輪值晚班。王女對虛擬貨幣一竅不通，但在對方慫恿下，點擊不明連結下載了未經官方授權的應用程式，並依指示先儲值新台幣一萬元試水溫。

數日後，該ＡＰＰ帳面顯示獲利三萬元，假鄰居隨即鼓吹王女應加大本金以求更快速獲利。王女不疑有他，將辛苦積攢的二十萬元全數匯入詐騙集團指定的帳戶。過程中，王女從未實際操作買賣，全由所謂的「網站客服」代為操盤，僅能透過ＡＰＰ看到虛假的獲利數字

當詐騙集團確認騙光王女所有積蓄後，該名「鄰居」便不讀不回訊息，王女撥打一六五反詐騙諮詢專線求證，才確認自己遭遇詐騙。

刑事局分析，近期此類「假鄰居」詐騙案件層出不窮，歹徒常以「樓下鄰居」身分，透過ＬＩＮＥ傳送「家中裝潢漏水」、「小孩半夜吵鬧」、「音樂過大聲」等生活化理由開啟對話，藉此降低民眾的戒心。

刑事局呼籲民眾，對於素未謀面的陌生人切勿輕易交心，尤其涉及金錢投資更應提高警覺。此外，民眾應避免繞過Android Google Play或Apple App Store等官方平臺下載應用程式，以免手機遭植入惡意程式導致個資外洩或信用卡遭盜刷。