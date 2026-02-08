假醫師親友開刀房外賣術後神藥 刑事局籲民眾慎防

（中央社記者黃麗芸台北8日電）刑事局今天表示，有詐騙集團潛伏各大醫院開刀房外，利用病人家屬內心脆弱，謊稱是主治醫師親屬，可協助取得「術後神藥、特效藥膏」詐財，請民眾務必提高警覺。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，近來有詐騙集團鎖定在各大醫院開刀房外焦急等候的家屬，利用家屬在家人手術期間「病急求援」且「情緒焦慮」的脆弱心情，謊稱有醫護背景、主治醫師親屬或合作夥伴，攀親帶故取信被害人。

緊接著，詐騙集團成員就宣稱有特殊管道，能取得醫院沒賣的「術後神藥」、「特效藥膏」、「癒合器材」，誘騙病患家屬當場支付現金代購，實為一場空。

刑事局提到，中部有名蕭姓男子的母親於1月中動手術，蕭男當時在開刀房外家屬休息室遇見一名陌生男子主動攀談，對方自稱為蕭男母親手術麻醉科醫師的父親、主治醫師的友人，能為蕭母購買幫助術後快速恢復的藥膏。

蕭男不疑有他現場交付新台幣4240元，未料事後遲遲不見該名陌生男子返回交付藥膏，才驚覺受騙、報警求助。

刑事局呼籲，為避免家屬在面臨家人手術壓力同時，又遭受財物與心靈的二次傷害，醫護人員不會透過家長或私人管道向家屬收費；醫院內任何合法的藥品、衛材費用，絕對會由批價櫃檯開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，絕對不會私下收現金。

另外，民眾若遇到陌生人自稱鄰居、醫師友人並要求交付現金時，請務必先向醫院護理站查證；凡提及「術後神藥」、「特效藥膏」、「加速癒合」等關鍵字，民眾務必提高警覺，以免被騙。若有任何疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。（編輯：蕭博文）1150208