假醫美董娘誆投資儀器 狠詐52人吸金1.3億‪

台中市大甲區一名35歲女子，對外營造醫美董娘形象，誘騙民眾投資醫美器材出租，用話術誆稱高額獲利、年報酬率最高有300%，吸引大批投資人，後來投資人發現這名「董娘」根本連一台醫美儀器都沒買，兩年半以來不法獲利高達1億3千多萬元，趕緊報案，警方在台中和高雄，分別逮捕女子和她的丈夫，並查扣價值400萬元的進口純電跑車，進一步調查發現，受害人數高達52人。

警方來到停車場，查扣這台要價400萬起跳的進口純電跑車，前後車門全都打開搜查，因為車主夫妻，涉嫌醫美投資詐騙，警方在嫌犯住處，發現好幾疊花花綠綠的鈔票，還出動點鈔機清點，這些全是詐騙不法所得，被害人今年初向警方報案。

一名35歲巧姓女子涉嫌詐騙，女子在網路PO出遊住豪宅等照片，營造醫美董娘人設，在社群網路誆稱投資高獲利，吸引民眾購買鳳凰電波等醫療器材出租，等到支出跟不上吸金速度，女子直接捲款失聯，被害人才恍然大悟，被騙了。

巧姓女子誘騙民眾購買醫療器材，說每台投資150萬每月能領18萬租金，年投資報酬率高達300%，被害人信以為真加入投資，結果短短兩年多被吸金1.3億，受害人數多達52人，其中一人被騙了1500萬。

刑事局偵六大隊第六隊長詹明佳說：「誆稱自己開設美容美體公司，已和多家知名醫美診所，和大型醫療院所簽訂(租約)。」

被害人指控，巧姓女子夫妻把騙來的錢裝潢豪宅、招待人出國旅行、住五星級飯店、吃喝玩樂買精品，而女子在大甲經營10幾年的美容院，也在一年多前倒閉。

記者VS.附近民眾說：「(很多人被他們騙)，對啊，騙了就騙了，人也跑了。」警方逮捕巧姓女子夫妻和2名業務，依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法移送，被害人也在網路成立群組，呼籲其他民眾別再上當。

