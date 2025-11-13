假釋後不滿被分手殺女友…小王17年前殺人妻竟致電死者孩辯「太愛妳媽」

社會中心／桃園報導

李明宗在平鎮金陵路三段附近的空地將女友勒斃。（圖／翻攝畫面）

桃園市平鎮區前天（10日）發生一起凶殺案。一名因殺人才剛假釋的男子李明宗（49歲），在金陵路三段附近的空地將女友周姓女子（51歲）勒斃，李男事後被逮捕並依殺人罪移送桃檢，經複訊後李男遭到聲押獲准。據了解，李男竟是17年前轟動全台的「姊弟戀婚外情殺人案」兇手，當年殺害對方後還致電死者孩子：「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽。」2019年假釋後，怎料如今又犯下命案。

據了解，這次再度犯下殺人罪的李明宗，約莫在2006年超商打工認識當時歐姓婦人（45歲），2人甚至瞞著女方在中國經商的丈夫交往。2008年7月29日，李男不滿歐婦提出分手，於是到歐婦住處停車場徒手勒斃歐女，事後他打電話向歐婦的孩子表示，「我做了傻事，殺了妳媽媽，我太愛妳媽媽…」，對方接到電話後，急忙跑去查看歐婦狀況，發現歐婦仰臥地下停車場1樓與2樓間樓梯口地板上。

同天下午李男曾打電話跟派出所稱自己殺了人要自首，聲稱「自己殺人，人在楊梅鎮獅二路，他要出面自首…」，警方趕往該處卻未發現李男，隨後接獲歐婦女兒報案，研判李男拿走死者郵局存摺後，還向警方謊稱要自首，事後卻不見蹤跡，根本是故佈疑陣，但李男最後仍被警方逮捕，2009年法院依殺人罪判處李男18年6月。服刑10年後的2019年11月，李男聲請假釋出獄獲准。

李男假釋出獄後，於去年7月初在美髮店結識周女，接著就交往在一起，但2人常因生活瑣事吵架，李男再度不爽單方面被分手，因此於10日上午6時30分許，前往周女位於平鎮區金陵路三段的住處談判，周女為了怕一大早吵了家人及鄰居，所以將李男帶到附近空地溝通，豈料李男過程中因不滿周女態度，再度以殺前女友的手法勒斃周女。至於但確切行兇過程，尚待進一步調查釐清。

李男遭逮捕後，被依法移送至桃園地檢偵辦，經警方鑑識小組現場勘查蒐證及法醫相驗，訊問李男及相關證人後，認為李男因感情因素不滿前女友，竟以勒頸方式殺害被害人，依殺人罪嫌，且有逃亡、滅證及反覆實施犯罪之虞，並於昨（11）日向法院聲請羈押獲准。



