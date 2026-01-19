假釋才2個月又犯案！開山刀強盜男求交保被打槍 法院：電子監控也不夠
男子李叢安因持開山刀強盜未遂遭羈押，日前向法院聲請交保停止羈押，並表示願接受責付、限制住居及電子監控等替代措施。不過，法院審酌其前科紀錄、犯後行為及再犯風險後，認為羈押原因仍然存在，裁定駁回其聲請，維持羈押。
法院指出，李叢安因涉犯《刑法》攜帶兇器強盜未遂罪，於2025年10月30日經訊問後遭裁定羈押3個月。案件審理後，法院已於2025年12月18日判處其有期徒刑4年2月，雖然判決尚未確定，但李男已面臨實質刑期，逃亡風險顯著升高。
裁定理由指出，李男犯後曾藏匿於父親住處，且將作案時穿著的外套清洗，顯示其有逃避刑責的具體行為。此外，李男過去曾因殺人等重罪遭判刑17年，於2024年10月假釋出獄，卻在假釋期間再度犯下本案，且仍有殘刑尚待執行，客觀上具高度畏罪逃亡可能。
法院也強調，李男一再以刀械從事暴力犯罪，前案為持刀砍殺他人，本案則持開山刀強盜並造成被害人受傷，顯示其犯罪模式具高度危險性，對社會治安危害不容忽視。被告自述因求職困難、經濟困頓而犯案，但法院認為其外在條件並未出現明顯改善，若交保在外，仍有高度再犯同類犯罪之虞。
至於李男主張可輔以電子監控取代羈押，法院認為，科技監控僅能掌握行蹤，無法實質防止其再度持兇器犯案，對於再犯預防的效果不足，尚難取代羈押手段。
法院最後表示，綜合考量國家刑事司法權的有效行使、社會公共安全與被告人身自由之衡量後，認為目前並無侵害較小而同樣有效的替代措施，繼續羈押仍屬必要且符合比例原則，因此裁定駁回李叢安的交保聲請。
回顧李叢安犯下的2起案件，2012年，沉迷於賭博網站的王姓男子積欠150萬元，因無力償還四處潛逃，為此張姓站主在網路上祭出「懸賞令」，只要逮到王男就可獲得10萬元賞金，更發下狂語，「活要見人，死要見屍」。此話引起王男不滿，連同當時19歲的李叢安等3人欲找張姓站主談判，雙方在談判的過程中，李男發狠持刀砍斷唐姓男子頸部，還殘忍將王姓男子開膛剖肚，因此遭判有期徒刑15年，去年10月才假釋出獄。
豈料假釋不到一年，李男於去年9月因缺錢花用，在自家社區徘徊尋找目標，眼見鄰居陳姓律師運動完返家，竟掏出預藏的開山刀抵住陳男腹部，欲以此勒索1萬元，但陳男不從，雙方揪扯在一塊，陳男在混亂中頭部中2刀，所幸送醫無生命危險。
李男犯案後火速逃離現場，最後仍難逃法網，他坦承是服用完喪屍毒品後犯案，檢方認李男無殺人、傷害犯意，10月27日依加重強盜未遂罪嫌提起公訴。
北院審理，認為李叢安有加重強盜實際行為，但因為得手財物，犯罪尚屬未遂，再審酌李男有經濟需求，卻不思循正當途徑獲取錢財，反趁被害人獨自返家的機會，持刀對被害人強盜財物，雙方拉扯之際不僅造成被害人受傷，更使他精神上飽受驚嚇，所為實值非難。
但北院又考慮道，李叢安因假釋出監求職困難，適逢親屬因病需錢花費才會犯下本案，犯後深具悔意，被害人當庭也表示原諒；又考量李男自陳高中肄業，已婚，案發時從事粗工，月收入約2萬元，須扶養父親、岳父，妻子精神狀況不佳，自身亦有重度躁鬱症等身心狀況，因此量處4年2月。
