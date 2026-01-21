假釋期滿又犯案！性侵犯再對3少女下手 車內硬上或強逼DIY

記者楊忠翰／台北報導

新竹性侵前科犯又在車內對3名少女性侵、猥褻得逞。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

新竹縣1名男子阿豪（化名），先前利用各種管道認識3名少女，再伺機性侵得逞，其中1名女高中生坐在阿豪車內，正在與友人講電話時，阿豪竟強脫他的褲子硬上，少女嚇得大叫：「這是強姦！」，隨後下車並前往派出所報案；一審法官依強制性交等罪判阿豪8年6月徒刑，阿豪不服提起上訴，並與3名少女達成和解，高等法院改判4年6月徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，阿豪原本就有強制性交前科，2016年間到2017年間，他曾對4名少女性侵、猥褻，遭判6年1月徒刑定讞，2022年2月間假釋出獄，2023年11月假釋期滿，孰料，過了半年阿豪又再度犯案。

2024年5月間，阿豪利用手機遊戲結識女高中生小萱（化名），當晚兩人相約出遊，阿豪開車載送小萱到南寮漁港看夜景，2人結束行程後欲返回小萱住家，小萱坐在副駕駛座與友人講電話，阿豪突然強脫她的褲子性侵，小萱一邊奮力抵抗，一邊對著電話大喊：「你這是在強姦！」，友人急忙回應：「你們在幹嘛？」阿豪才停止動作，小萱立刻下車，徒步前往派出所報案。

同年7月間，阿豪又結識女國中生小晴（化名），同年9月間他開車載送小晴出遊，並在車上撫摸對方大腿得逞；同年10月間，阿豪開車接送小晴到安親班，並在車上強逼對方幫他DIY得逞；同年11月間，阿豪將小晴帶進某國小的無障礙廁所，並強逼對方在廁所內發生性行為，阿豪還將保險套丟進馬桶內滅證，再若無其事地離開現場。

同年12月間，阿豪在網路上認識另名女國中生小芳（化名）；隔年1月間，阿豪以發紅包為由，要求小芳坐進車內，他給了600元紅包後，先隔著口罩親吻對方，再隔著褲子撫摸小芳下體得逞，警方循線逮捕阿豪送辦，檢方偵結後依加重強制性交、猥褻等罪嫌將他起訴。

一審法官重判阿豪8年6月徒刑，阿豪不服提起上訴，高等法院審理期間，阿豪與3名少女達成和解，並支付全額賠償金完畢，二審法官改判阿豪4年6月徒刑，全案仍可上訴。

