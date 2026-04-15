假釋法律戰！二審力挺矯正署專業判斷 張錫銘「有心無金」未賠償成關鍵

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高雄高等行政法院認為，張錫銘與被害者和解並沒有「實際賠償或具體規劃」。資料照片

外號「惡龍」受刑人張錫銘指控矯正署在假釋案審理時，竟送審2018年函詢地檢署卻未獲回覆的舊資料。高雄高等行政法院地方庭去年以矯正署審查資料不恰當，撤銷「不予假釋」處分，矯正署不服上訴。高雄高等行政法院二審認為，法律賦予行政機關在判斷「悛悔實據」時享有「判斷餘地」，張錫銘雖表示已與被害人和解，但沒有「實際賠償或具體規劃」。所以廢棄原先有利張錫銘的「撤銷不予假釋處分」，發回地方行政訴訟庭重新審理。

二審合議庭發回更審的主要理由，在於認定原審法院過度干預行政機關的「判斷餘地」。合議庭指出，「悛悔實據」的認定具備高度屬人性與經驗性，法律賦予假釋審查委員會專業評估的權限，法院應採「低密度審查」並予以尊重，原審採取一般審查標準顯有誤解。

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原審認為審查委員資訊不完全、未審酌有利事證等情節，經二審查證發現，委員事實上可透過獄政系統閱覽數百頁卷證，且張錫銘的獎勵紀錄與部分調解成果已納入報告供「綜合判斷」，原審在未窮盡職權調查、未更新被害人意見的情形下就逕行撤銷處分，程序上顯有速斷與不備理由之違法。

另外，法官在論刑態度上，對於「悛悔」的定義顯然與張錫銘有落差。一審法官雖曾同情其努力調解的意願，但二審合議庭明確點出，法律要求的審核重點在於「實際賠償或具體規劃」，而非單純的「和解意願」。

對於這類涉及重大暴力犯罪、導致 12 名被害人受傷或財產損失的指標性案件，法官認為行政機關考量其犯行情節非輕、再犯風險偏高，進而要求「再行考核」，是基於整體刑事政策的專業判斷。



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