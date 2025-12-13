「假鈔黨」出沒瑞豐夜市？攤商識破報警 兩女詐欺罪送辦

高雄知名的瑞豐夜市，有「假鈔黨」出沒嗎？（圖／Threads）





高雄知名的瑞豐夜市，有「假鈔黨」出沒嗎？有攤商報案說2名女子持影視拍攝用的道具紙鈔來換取真鈔，還挑店家最忙碌時下手。第三次被老闆抓包報警，警方到場查獲多張道具鈔，將兩名涉案女子依詐欺罪嫌移送法辦。

員警vs.受害攤商：「你現場有沒有換錢給他，還是你現場就識破了，（我現場就識破了。）」警方獲報趕到瑞豐夜市賣刈包攤位，因為攤商報案兩名女子拿影視用的道具紙鈔來消費。

員警vs.受害攤商：「錢還沒拿給他，就已經那個（發現）了嗎，（對，那個對），因為發現說那個是假鈔了嗎，（對），好OK。」

廣告 廣告

攤商一看發現這是假的，立刻報警，事發在上個月18號，23歲陳姓女子跟35歲謝姓女子，持假鈔買刈包又買珍奶，他們專挑店家忙碌時，第一次他們用真鈔，第二次用假鈔，店家一開始沒發現，後來第三次同夥又用假鈔，被老闆識破。

受害攤商：「到我忙完之後，我才去發現說，啊這都是假鈔，第三次他是直接要換現金，他沒有買東西很惡劣。」

高市鼓山分局龍華派出所所長洪子棠：「兩人向攤商持道具紙鈔，欲換取真鈔，被害攤商察覺有異後立即報案，鼓山分局於現場查獲道具紙鈔4張，依違反詐欺罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。」

攤商說，除了這兩名女子拿影視道具的紙鈔想以假亂真，還有人想用轉帳換現金，呼籲同行要特別小心。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

早知袋內300萬是真鈔？詭！監控手竟下車搶錢

獨家／商人拿300萬「真鈔」誘捕車手 竟在警眼前被劫

新竹女拿「千元假鈔換真錢」！ 3間檳榔攤受害

