假鈔？捐款箱出現5000元 眼尖揪出真相「眾人讚暖心」

生活中心／倪譽瑋報導

民眾發現，超商捐款箱中有面額5000的紙幣。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

不少超商設有捐款箱，顧客可捐錢做公益。日前有人見到捐款箱中有面額5000的鈔票，震驚PO文表示「啊？」一派網友也對此疑惑，這是玩具？假鈔？還是外幣？而眼尖者發現，這應該是印尼盾，5000約等於新台幣9元，推斷可能是來自印尼的外籍勞工捐的，稱讚「愛心不分國界」、「外勞很有心欸，他也是愛台灣的」。

日前民眾在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，於一家便利商店的捐款箱，看到獨特的鈔票，從PO出的照片可見，在眾多硬幣上面，有疑似新台幣百鈔、千鈔各一張，最顯眼的是面額「5000」的貨幣，新台幣面額最大2000，這讓原PO驚訝直呼「啊？」

貼文掀起熱烈討論，一派人也感到震驚，「我還以為是台幣的偽鈔，想說台幣哪有5000的，還以為自己眼花算錯0」、「本來以為是玩具紙鈔」、「5000元面額……假鈔？外幣？」一派眼尖網友則看出，那張5000元上面印有「Bank Indonesia」是來自印尼的貨幣，「印尼盾？」、「感謝網友解惑，原來是印尼盾」、「印尼盾5000等於大約（新台幣）快10元」。

不少人推測，那張5000應是來自印尼的外勞所捐，稱讚「換台幣也是錢，也是可以幫助人的，友善無國界」、「這個外勞很有心欸，他也是愛台灣的」、「說不定是移工，謝謝善心」、「愛心不分國界，有心最重要」、「外勞來到這，生活已經不容易，有這個心比較重要」、「外國人留下的愛心」。

