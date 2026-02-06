假門票、假賭站、假球衣…超級盃周日開打 詐團伺機而動

今年第60屆超級盃毫無例外也是一票難求，最便宜的門票從5000元起跳，因此賣假票是最常見詐騙手法。圖為第55屆超級盃門票。(美聯社)

第60屆美式足球超級盃決賽將於本月8日在加州聖塔克拉拉(Santa Clara)的Levi's Stadium正式開打，不僅全美球迷殷切期待，詐騙集團歹徒也瞄準這個「發財」的好機會，蠢蠢欲動。

新罕布夏州民主黨籍聯邦參議員哈桑(Maggie Hassan)告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，騙徒手法層出不窮，球迷需要提高警覺，犯罪分子會利用非法體育博彩、球賽門票及冒牌紀念商品等伎倆來詐騙、竊取金錢及個人資訊。

廣告 廣告

美國博彩協會(American Gaming Association)預測，美國人對本屆超級盃比賽結果的投注金額將達到破紀錄的18 億元。JEC指出，一些詐騙集團會創建模仿FanDuel、DraftKings等合法賭博平台的假網站，並利用人工智慧工具，以驚人的準確度複製圖形及其他視覺元素，使人難辨真偽，取信賭客下注。

哈桑呼籲民眾在下注前，先行核實體育博彩網站的實際所在地，若網站不是設在美國境內，就不要下注，投注者還應確保網站已獲相關的州博彩委員會批准及監管。

今年超級盃毫無例外也是一票難求，最便宜的門票要價5000元左右，所以賣假票是最常見手法。

球迷尤其要警惕那些在社媒上聲稱手上還有門票，又或透過未經核實的網站求售的門票，極有可能買到假門票，或付了錢卻拿不到票。

JEC建議，花得起大錢購買門票的球迷都應只透過NFL授權的網站或信譽良好的轉售網站購買。還要使用安全支付方式，例如信用卡，而不是透過電匯、禮品卡或加密貨幣付款。

超級盃相關的服裝和紀念商品等也是騙徒的可乘之機。球迷須慎防偽造球衣、飾品、帽子及其他仿冒商品。去年的超級盃，執法部門共查獲了價值近4000萬元的冒牌體育用品。

JEC敦促消費者透過良好商譽局(Better Business Bureau)求證賣家的合法性。

更多世界日報報導

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬