假靈媒真性侵！騙女徒到摩鐵還拍片 嚇：妳身上有鬼
新北市一名男子阿輝（化名）假借宗教之名，竟聲稱自己是「太乙救苦天尊」降世靈媒，恫嚇深陷家庭困境的小惠（化名），並以消災解厄為由，將她誘騙至汽車旅館對她性侵，全程還以手機錄影，最後阿輝被判8年有期徒刑。
根據判決書，小惠有一名患有思覺失調症的弟弟，去年3月25日在臉書社團「我是板橋人」詢問宗教相關問題，阿輝自稱自己是「太乙救苦天尊降世」的靈媒，並恐嚇小惠「我跟妳講妳身上有鬼...」、「妳家裡也有男生的鬼」、「有東西跟在你媽身上」、「妳爸爸被控制了」、「前世今生冤親債主卡在妳弟身上」、「妳家現在已經沒有神了」讓小惠心生恐懼，要求小惠認他做師父，尋求庇護。
阿輝進一步表示，他可以帶著小惠修行，要小惠「參見神明」、「收靈解厄」才能消災，於是在去年4月16日凌晨2時許，邀約小惠到汽車旅館，以「雙修」名義要求小惠幫他性服務，隨後不顧小惠尖叫、掙扎，對她性侵，還說「看你越痛苦我越興奮」，並拿出手機對小惠拍攝。
檢方調查指出，阿輝利用小惠對宗教的敬畏與家庭困境造成的脆弱心理，以假靈媒身分精神操控，使她陷入恐懼與依附後性侵得逞並錄影，今年5月依法起訴。
審理期間，阿輝承認性行為與錄影，但辯稱雙方合意，並稱性行為與拍攝都是事前討論的結果，但法官比對小惠證述與訊息紀錄後，認定其辯詞避重就輕、難以採信。
法官指出，阿輝明知小惠因家務負擔與弟弟病況情緒崩潰，仍以鬼神恐嚇與宗教操弄壓制其意志，以「師徒關係」及封鎖威脅使其不敢反抗後性侵得逞。事後不僅不認罪，還要求串供滅證，並僅提出3600元「象徵性和解金」，毫無悔意。綜合犯罪手段、犯後態度與未獲被害人諒解等情狀，法院重判阿輝8年徒刑，全案仍可上訴。
東森新聞關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
