假面兄弟？網發起「挺館遊行」黃國昌疑切割：他的私事

深陷性騷與收受中資統戰疑雲的網紅館長，閒暇之餘，還是要與民眾黨主席黃國昌合體練柔術，外界看兩人關係很不錯，但對於館長的事情，黃國昌連著兩天說"外人不評論"，"是館長的私事"，被問到有人號召挺館長大遊行，只說不知道，外界質疑黃國昌公開切割，刻意跟館長保持距離。

網紅館長vs.民眾黨主席黃國昌：「一塊放在砧板上的肉，看人家要怎麼搞你。」網紅館長合體民眾黨主席黃國昌，到健身房練柔術，兩人看似互動良好，黃國昌還不忘關心館長的舊傷勢。網紅館長vs.民眾黨主席黃國昌：「那你今天可以用嗎，手會不會斷掉不會啦。」

有網友發起12月6號將舉辦凱道挺館長大遊行，打算邀請柯文哲、黃國昌，黃國昌去不去，卻沒給答案。（圖／翻攝自thread）





館長遭指控性騷員工、還被質疑收取中共資金進行統戰，風波連燒好幾天，館長還打算找黃國昌討救兵。網紅館長（11.16）：「這個我們再跟律師好好討論，再跟國昌好好去討論。」不過，有網友發起12月6號將舉辦凱道挺館長大遊行，打算邀請柯文哲、黃國昌，黃國昌去不去，卻沒給答案。

民眾黨主席黃國昌：「完全沒有收到這樣的消息，昨天跟館長就是運動，因為昨天剛好是我健身一周年，從頭到尾就只有聊健身跟柔術，沒有涉及其他議題，對於館長的部分他自己過去，既往的私事他到目前為止，我覺得他自己處理的...，都蠻清楚的。」前一天還說外人不適合評論的黃國昌，這會兒又定調是館長的私事，看在綠營眼裡，根本是假面兄弟、大切割。





外界質疑黃國昌公開切割，刻意跟館長保持距離。（圖／民視新聞）





台北市議員（民）簡舒培：「這個影片釋出之後，小草就在臉書在thread上面，開始幹嘛號召說要幫館長大遊行，小偉的爆料李慶元的爆料，跟民進黨哪一件事情有關，請問柯文哲請問黃國昌，你們12月6號會不會站出來，挺館長。」面對館長深陷爭議，黃國昌是不是刻意保持距離，當中人情冷暖，恐怕只有館長心裡明白。

