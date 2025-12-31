假領普發現金萬元誘餌！ 詐團假冒檢警騙走320萬 被起訴求刑3年

〔記者劉詠韻／台北報導〕徐姓男子招募3名車手，並以冒用身分申辦普發現金一萬元為餌，假冒檢警誆稱被害人涉入洗錢案，誘騙交付320萬元現金。士林地檢署檢察官郭宇倢指揮偵辦，集團成員分工招募、面交、把風與監控動線，手法縝密。士林地檢署偵結後，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌，起訴徐男等4人，並建請法院判處有期徒刑3年。

起訴指出，徐男今年10月間，招募張男加入由劉、黃二人及Telegram暱稱「沙特爾」、「AZ」等人所組成分工明確的詐欺集團，分別為車手頭、面交車手與監控手，並具持續性牟利被害人。

檢警調查，詐欺集團成員於年10月28日中午致電被害人，先假冒郵局人員謊稱有人冒用其身分申辦普發現金，隨後再冒充檢警人員，謊稱被害人涉入洗錢案件須配合調查。被害人信以為真，依指示於台北市指定地點交付現金320萬元。

當天下午，張男佯裝為受指派前來收取扣押款項，當場向被害人收款；黃男則在現場附近把風監控。兩人得手後，依集團指示將詐欺所得款項放置於指定地點，以隱匿犯罪所得來源及流向。劉男負責監督張姓車手出缺勤，徐男則因介紹車手從中獲利。

檢方表示，張、黃男各自不法所得5萬元，徐男得1萬4000元，4人已涉犯組織犯罪防制條例中招募、參與犯罪組織罪，以及刑法加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌。考量詐欺金額高達320萬元，對被害人造成重大財產損害，建請法院量處4名被告各有期徒刑3年。

至於集團中透過Telegram聯繫，綽號「沙特爾」與「AZ」的幕後成員，檢警目前仍持續向上追查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

