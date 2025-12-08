假髮內藏古柯鹼走私！ 川普放話:下一個打哥倫比亞

美國在邊境查獲大量古柯鹼毒品走私（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普強硬打擊跨國販毒，不只放話很快「陸上打擊」委內瑞拉，還點名「哥倫比亞」，只要賣毒進美國，就是打擊目標。根據聯合國報告，去年全球消耗的「古柯鹼」高達7成都來自哥倫比亞，當地古柯作物種植面積再創新高，預估年產量達3千公噸。

哥倫比亞機場像CNN記者展示毒販們五花八門的藏毒手法，像是藏在假髮與頭皮之間，或是將古柯鹼偽裝成咖啡包裝運輸，外觀和氣味都與真正的咖啡包類似，但在顯微鏡下就能發現其中隱藏的古柯鹼。現在，哥倫比亞機場已利用人工智慧技術先識別可疑貨物，提升攔截效率。

哥倫比亞空軍少將Edgar Falla Vargas表示，2003年有639架飛機從哥倫比亞走私毒品到美國，而今年僅發現三架涉及非法運輸的飛機。由於與美國及其他41個國家共享情報，空中運毒路線已幾乎被掃除，使毒販轉向海上通路，多透過快艇或藏在貨櫃中運出。Vargas強調，目前太平洋海上通道的運毒活動正在增加，而非川普所指的加勒比海區域。

哥倫比亞總統裴卓在CNN專訪中反駁川普的說法，認為川普的言論與現實相反。他宣稱自己領導的政府是哥倫比亞史上查獲最多古柯鹼的政府。裴卓認為川普之所以不聽取他的意見是出於傲慢，因為川普將他視為「暴徒」和「顛覆者」。

聯合國毒品犯罪辦公室報告指出，全球約有3億人（佔全球人口的4%）一生曾吸食過古柯鹼。哥倫比亞的古柯作物種植面積已擴大到26萬公頃，再創新高，約13萬個農家依靠出售古柯每月賺取近1200美元的收入。根據外媒分析，製造1公斤古柯鹼需要125公斤古柯，製毒成本為137.5美元，轉化為古柯鹼後價值增至2269美元，而透過跨國販毒集團售往美國與歐洲後，每公斤可獲利6萬美元（約200萬台幣）。

因此，川普相當不滿哥倫比亞打毒不力，放話只要賣毒進美國就是打擊目標。面對川普的威脅，裴卓警告任何從威脅跨越到行動的人，將「喚醒沉睡在人民心中的美洲虎」。儘管雙方言詞激烈，哥倫比亞仍努力對外秀緝毒成果，包括上月破獲10年來最大宗毒品走私案，查扣14噸古柯鹼。哥倫比亞國家警察局長William Rincon表示，這次查獲阻止了數百萬劑量流入國際市場。此外，哥國海軍本月初在加勒比海繳獲4.5噸毒品，價值2.16億美元，並逮捕厄瓜多的販毒集團主要頭目。哥倫比亞強調，若美國切斷長達數十年的打擊毒品夥伴關係，只會讓毒販漁翁得利。

