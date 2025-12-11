假髮喬裝、夜闖10崗哨、美戰機「護送」 馬查多驚心逃亡過程曝

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，12月11日晚間抵達挪威奧斯陸，現身飯店陽台向支持者致意。路透社



假髮喬裝、海上偷渡和美軍戰機「護送」，面對馬杜洛政府威嚇，今年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多經歷千辛萬苦，在各方幫助下，11日終於抵達挪威奧斯陸。她雖然遲了一天才到，來不及親自站上典禮舞台領獎，但用行動證明自由與和平的真諦。

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，12月11日晚間抵達挪威奧斯陸，與她的母親相見。路透社

馬查多（María Corina Machado）前往奧斯陸的過程一波三折，挪威諾貝爾學院與諾貝爾委員會聲稱一度與她失聯，這段艱辛的旅程由美國《華爾街日報》披露。

出發：戴假裝、喬裝 夜間連闖10個檢查哨

她戴上假髮並喬裝，8日下午開始「離開委內瑞拉」的行動。首先她必須從已躲藏一年的卡拉卡斯郊區前往一座沿海漁村，那裡有一艘小艇在等待她。

在最緊繃的10小時中，馬查多在2名人士協助下，一路闖過10個軍事檢查哨，一次次成功避開逮捕，子夜前抵達海岸。

其中一名協助者說，馬查多休息了幾個小時後，啟程進入旅程的下一段：跨越開闊加勒比海、前往古拉索島（ Curaçao）的危險航程。她與兩名同行者清晨5點乘坐傳統木製漁船出發，強風與海浪使他們前進速度受阻。

馬查多幾乎完成這項籌畫約2個月的逃亡計畫，行動由一個曾協助其他人逃離委內瑞拉的網絡執行。一行人在出海前特地致電美軍，告訴對方船上人員身分，以避免誤擊。

自今年9月以來，美軍在加勒比海發動多次空襲，打擊所謂委內瑞拉的海上運毒船，造成逾80人死亡。

該名協助人士說：「我們協調好，她會從特定區域出發，這樣他們（美軍）就不會炸船。」

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，12月11日晚間抵達挪威奧斯陸，跨越路邊圍籬想與支持者更靠近。路透社

川普伸援？偷渡期間美軍戰機進入海域上空

知情人士表示，川普政府知悉此行動，但不清楚其介入程度。美國海軍與國防部拒絕評論。美國政府官員也否認接觸軍方的說法。

根據飛行器追蹤數據，就在馬查多一行穿越海域的大約同一時間，兩架美國海軍F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornets）戰機飛入委內瑞拉灣，並在從海岸通往古拉索的航線附近盤旋約40分鐘。這是美軍自9月開始對委內瑞拉加強行動以來，美軍軍機最接近委內瑞拉領空的一次。

經過一天，馬查多於9日下午3點左右抵達古拉索。協助人士說，她由一名專門從事營救任務、且獲川普政府支援的私營承包商接應。漫長旅途使馬查多極度疲憊，當晚入住當地旅館休息。

當古拉索的太陽升起，大西洋另一端奧斯陸的賓客開始入場時，一架由邁阿密合作夥伴提供的行政專機自該島起飛，中途在緬因州班戈停靠後飛往挪威首都。

協助人士說，登機前，馬查多錄製了一段短語音，感謝「許多人……冒著生命危險」讓她得以離開委內瑞拉。

馬查多搭乘的專機於當地時間10日晚間降落奧斯陸。

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，12月11日晚間抵達挪威奧斯陸，吸引大批支持者到場迎接。路透社

行動極度保密 諾委會都稱不知她在何方

馬查多的逃亡行動保密到，在奧斯陸的頒獎典禮開始時，諾貝爾研究所向挪威媒體表示，他們仍不知道她身在何處。諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）在典禮上表示，她經歷了一段「處於極端危險情勢下的旅程」。

馬查多的女兒安娜代為領獎，在場賓客包括美國議員、國際支持者與外國領袖，安娜表示，母親「很快就會回到委內瑞拉」。

抵達奧斯陸後，馬查多站在市中心大飯店的陽台向支持者揮手。群眾高喊「valiente」（勇敢），並唱起委內瑞拉國歌。

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（中黑衣者），12月11日晚間抵達挪威奧斯陸，現身飯店外與支持者擁抱。路透社

目前馬查多計劃休息幾天。此前她一直生活在完全與世隔絕的地點，飲食條件不佳。據一名經常與馬查多交談的人士透露，大約一週後，她打算展開歐洲巡迴，爭取更多對委內瑞拉議題的支持，最終也將訪問美國華府。

10日晚上，當馬查多的支持者與外國官員在奧斯陸大飯店的宴會廳，享用以諾貝爾獎專用餐具上菜的五道料理時，她的逃亡細節在美國與委內瑞拉賓客間傳開。

與此同時，在委內瑞拉首都卡拉卡斯，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）指控馬查多與反對派配合美國帝國主義利益，意圖掠奪委內瑞拉豐富的石油與礦產資源。

羅德里格斯說：「這場鬧劇失敗了。那位女士沒有出現。那些一直要求封鎖、入侵與轟炸委內瑞拉的極端法西斯走狗，將再度被擊敗，就像他們在挪威的廉價鬧劇一樣徹底失敗。」

接下來？是否返回委內瑞拉又是一個難題

離境意味著馬查多可能面臨被禁止返國的風險，也可能削弱她在國內的影響力，正如過去數名被迫流亡的反對派領袖所經歷的狀況。委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）曾表示，若馬查多前往挪威，將被視為逃犯。

然而，委內瑞拉反對派人士表示，讓馬查多在國外活動反而能激勵他們，比起透過遠端視訊連線，她能更有效地遊說外國政府，並促使國際社會對馬杜洛施加更多經濟與政治壓力。馬查多曾表態支持川普在該區域的軍事集結，並主張需要可信的武力威脅才能迫使馬杜洛下台。

她在上月曾表示：「馬杜洛開始了這場戰爭，而川普總統正在終結它。」

馬查多去年被禁止參選總統，但她仍領導競選活動。依反對派人士與美方說法，她支持的候選人以壓倒性差距勝出。然而馬杜洛仍宣稱勝選，並對示威者展開殘酷鎮壓。馬查多因此開始躲藏，而她所支持、聲稱當選的總統候選人格龔薩雷茲（Edmundo González），已逃離委內瑞拉，前往西班牙尋求庇護。

一名熟悉此次離境行動的人士說，馬查多承諾她會回到委內瑞拉，但此舉可能面臨逮捕與起訴。她過去曾多次祕密離境，使用類似方式前往哥倫比亞，與時任哥倫比亞總統、政治盟友杜克（Iván Duque）會面。她在那些祕密行程後也都返回委內瑞拉。

