假「台大名師」性侵遭通緝 因跌倒掛急診落網

北市一名男子因為喝多了跌倒撞到頭，他去醫院急診室，卻一直報錯身分證，讓醫護人員察覺不對勁。警方到場才發現，原來男子是通緝犯，明明是大學肄業，謊稱是台大畢業，在新北新莊開補習班，卻犯下性侵罪，甚至騙網友投資，又多一條詐欺通緝，如今也因為他跌倒掛急診，被逮捕歸案。

男子進到急診室，說自己撞到頭要接受治療，不過他身分卻不單純。員警vs.通緝犯：「（身分證多少），我不知道，我忘記了。」

怎麼可能會忘記自己的身分證字號？他跟醫護人員說不清楚，原來他是一名通緝犯，進到醫院還想裝傻，以為能蒙混過關。

員警vs.通緝犯：「我知道，我是說我可以嗎？剛剛到現在也都沒有來跟我通知。」

男子向警方供稱，他知道自己被通緝，不過他從來沒有抓到過。現在身分被拆穿，他只說會乖乖配合。

男子明明被通緝，為什麼還是要來到醫院？原來事發當天，他喝多了跌倒撞到頭，就在檢查的過程中，他一直報錯自己的身分證字號。醫護人員察覺到不對勁通知警方，而警方到場一看，原來他是詐欺犯，還有妨害性自主案的被通緝被告。

通緝犯他大學沒畢業，卻謊稱台大畢業，偽造假學歷，在新莊開設補習班，還涉嫌性侵，遭判處4年半定讞。如今補習班已經易主換人經營，而他還有在網路上騙網友自己會海外投資，詐騙了23萬元，他被依詐欺取財罪判處有期徒刑5個月，可易科罰金。期間他還拿女友的帳號當人頭帳戶。

這幾起案件他都被判刑，卻沒有繳易科罰金，應該要入監服刑，也沒有報到。男子逃逸多年，這回因為喝醉了跌倒，必須去醫院，才讓通緝犯身分曝光，最後被員警解送歸案。

