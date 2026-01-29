「假」牙痛 真要命 嬤牙痛竟是心梗 醫揭警訊

醫師黃軒提醒，牙痛可以等，但「不像牙痛的牙痛」不能等。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

「醫師，我左邊牙齒很痛。」診間裡，一名阿婆這樣說著。但檢查過程中，醫師卻察覺異樣，阿婆怎麼咬都不會更痛，牙齒本身也沒有明顯問題，進一步安排心電圖檢查後，發現竟是「心臟下壁心肌梗塞」。若只是開止痛藥、轉介牙科，後果恐怕不堪設想。

胸腔暨重症專科醫師黃軒博士在演講中指出，臨床上確實存在一類「偽裝成牙痛」的致命疾病，若未及時辨識，可能錯失黃金搶救時間。

1.心肌梗塞：最容易被誤認的牙痛殺手。部分心肌梗塞患者，尤其是糖尿病患者、女性與高齡者，未必出現典型胸痛，反而表現為左側下顎、牙齒或耳後疼痛。這是因為心臟缺血時，疼痛訊號經由迷走神經與交感神經投射至顏面區域。此類疼痛常伴隨噁心、冷汗、喘與莫名焦慮，且止痛藥無效，「不痛胸，只痛牙」，往往因此被拖延。

2.主動脈剝離：與時間賽跑的誤診陷阱。主動脈剝離的死亡率每小時上升1至2%。其撕裂性劇痛可能沿神經向上放射至下顎、臉頰與牙根，讓人誤以為是牙痛。若疼痛突然爆發、位置移動，合併左右手血壓不一或止痛藥無效，這不是忍耐的問題，而是生命正在倒數。

3.腦幹中風與顳動脈發炎：被忽略的警訊。腦幹中風因影響痛覺神經核，可能讓大腦誤判疼痛來源為牙齒，常伴隨頭暈、噁心、走路不穩、視力異常或說話改變。而顳動脈發炎則多發生於50歲以上族群，造成咀嚼時疼痛、牙根痛、太陽穴壓痛，若延誤治療，可能導致不可逆失明甚至中風。

4.感染與敗血症前期：牙齒只是替罪羊。有些嚴重感染會以顏面神經痛或深層悶痛呈現，牙科檢查卻找不到病灶，卻伴隨發燒、心跳加快、意識改變，這時應立即送急診，而非反覆看牙。

黃軒提醒，只要「牙痛」合併左側下顎痛、噁心冷汗、頭暈步態不穩、視力改變，或止痛藥完全無效，就應立刻就醫檢查，停止自行上網搜尋。