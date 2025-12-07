假「解酒」真迷昏性侵！高雄噁男約網友「下藥硬上學弟」全程拍片…同樣手法害3男

李男多次用在酒中下藥迷暈其他男子後再對其性侵。示意圖／取自免費圖庫pixabay

同樣手段至少性侵3男！高雄一名男子先後在2023年9月及2024年1月，以「解酒藥」之名下藥迷昏2名男子，趁機對2人性侵並全程錄影。高雄地方法院審理後，認定男子犯行惡劣、侵害重大，判其8年、7年8個月徒刑，但因他2023年11月又因另一起性侵案獲判7年6月，未來將合併執行刑期。

根據判決書，高雄一名黃姓男子在網路上結識李姓男子，得知後者對自己的學弟「有性趣」，先是在2023年9約19日凌晨1時許相約學弟到KTV唱歌喝酒，接著3人一同前往高雄某飯店休息。怎料李男竟將不明成分藥劑稱為「解酒藥」，趁學弟不知情之際吞下、失去意識後，李男與黃男趁機輪流性侵學弟，還用手機拍下性侵過程。

不料，李男此後並未停手，又在去（2024）年1月28日4、5時於酒局認識另一名男子B後，2人隨後前往桃園某商務旅店，而李男又將該不明藥劑倒入紙杯、混入飲水，讓毫不知情的B男喝下，導致B男因藥效失去意識，此後對其同樣以生殖器、假陽具對其性侵，並用手機拍下後全程。兩案經學弟和B男報警後，移送高雄地檢署偵辦後起訴。

李男、黃男在庭上均坦承犯行。不過，李男辯護律師主張李男在偵審程序中都已認罪，也積極配合調查，且事後已有改過決心；至於黃男辯護律師則主張黃男案發時還只是涉世未深的學生，也同樣在偵審程序已自白，犯後態度堪認良好，又有與學弟和解的意願，只是學弟不願和解，因此雙雙請求減刑。

高雄地院審理後，認為李男與黃男下藥迷昏受害人並性侵、拍攝影像的行為，已嚴重侵害受害人性自主、身體自主與性隱私權，對2名受害人造成重大心理創傷，犯罪重大、手段惡劣，不符《刑法》第59條的減刑條件。法院最終依犯二人以上共同以藥劑及對被害人為照相、錄影而強制性交罪，各判李男、黃男有期徒刑8年；另依藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪，判處李男有期徒刑7年8個月。全案仍可上訴。

另外，李男還在2023年間也以類似手法犯下性侵案，他11月25日與劉姓友人合謀，由後者相約另一名直男到KTV包廂唱歌後，趁男子上廁所期間在對方酒中下藥，待對方失去意識後，再將人載到摩鐵房間內綑綁性侵，同樣全程拍下性侵影片。該案上訴到最高法院後，李男被判7年6個月有期徒刑，全案定讞，由於李男涉有多案，因此將待所有犯罪確定後，再由檢方向法院聲請裁定應執行刑。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



