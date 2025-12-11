假「謝士英老師」誘投資 「地面師」害民眾抵押房產吸金4億

【記者江孟謙／台北報導】詐騙集團利用投資名人「謝士英」贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，詐團甚至聯手土地代書等人進而誘騙被害人設定房屋抵押，至少85人受害，總受騙金額高達4億多元；刑事局今年數度發動搜索，將以王姓男子為首的詐團等20多人送辦。

刑事局北部詐欺偵查中心日前清查，民眾誤信臉書廣告「謝士英老師」的贈書活動及土地設定抵押貸款等訊息，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，導入詐團預先創立的假投資LINE群組。

廣告 廣告

該群組內各成員佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，下載註冊詐欺集團冒名製作的「麥格理資產管理」假證券APP，再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞，誘騙被害人面交款項，待被害人欲取回投資獲利時，詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利。

警方進行搜索。翻攝畫面

經專案小組溯源並分析被害人資料庫，發現部分被害人資產遭誘騙一空後，由該詐團提議以不動產抵押借貸，將被害人轉介至貸款仲介公司，由該公司找尋配合之土地代書及金主，指定予被害人將渠所有之房屋進行設定抵押借貸款項，續而派出面交車手收取遭詐款項。

專案小組今年1月起陸續在全台各地拘提取款車手，並清查金流及分析相關資料，追查出幕後控盤首腦王男以及金主、系統商、土地代書等詐團核心幹部。警方發現該詐團分工，為透過境外機房假投資話術誘騙被害人投資，再配合在臺面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項交付面交車手或轉匯至詐團指定之人頭帳戶。

警方查扣相關證物。翻攝畫面

全案經半年蒐證完成，並掌握具體犯罪事證，陸續執行三波拘搜行動，總計查獲王姓主嫌等20人詐欺集團成員到案，並查扣被害人設定抵押資料等不法證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方到陳女家中進行搜索。翻攝畫面

全民一起來打詐

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

吳建豪暴瘦20公斤臉凹陷？ 她巧遇本尊揭真相

驚呆！玉女歌手孟庭葦55歲了 喝防腐劑長大？陽明山現芳蹤

小煜5年婚毀了被爆「常爛醉愛玩越界」 親回應8字！被一畫面嚇死

